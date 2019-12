Laurent Voulzy revient en Dordogne pour deux concerts à l'église de Bergerac

Laurent Voulzy est en concert ce vendredi 13 et ce samedi 14 décembre à l'église Notre-Dame de Bergerac. Le chanteur s'était déjà produit à la Cathédrale Saint-Front de Périgueux le 26 octobre dernier.

Bergerac, France

Laurent Voulzy revient en Dordogne. Après son concert dans la Cathédrale Saint-Front de Périgueux le 26 octobre dernier, le chanteur se produit à Bergerac. Comme son premier concert périgourdin a été très vite complet, deux dates sont prévues pour Bergerac, le vendredi 13 et le samedi 14 décembre.

Le chanteur se produit sur scène avec deux musiciens, une harpiste et un pianiste. Laurent Voulzy a organisé une tournée des Cathédrales et des églises. Il reste des places pour le concert du samedi 14 décembre à Bergerac. La date du 13 décembre affiche d'ores et déjà complet.

Les places coûtent 42 euros en tarif normal, 40 euros en tarif réduit.