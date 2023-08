Laurent Voulzy : une nouvelle date annoncée pour son concert en Gironde

La tournée des Eglises et cathédrales de Laurent Voulzy s'arrête en Gironde pour 2 dates : les 3 et 4 octobre 2023

A la manière du tube “Rockollection”, on a tous dans le coeur (et dans la tête) une chanson de Laurent Voulzy . Le genre d’airs qu’on aime fredonner et qui ne vous quitte pas de la journée. Le chanteur (et ses tubes) débarquent en Gironde. Normal pour cet habitué des tournées. Après plus de 200 concerts en France, en Belgique et en Suisse, Laurent Voulzy va poser ses instruments… et ses valises lors de deux soirées exceptionnelles en Gironde.

Une tournée des églises et cathédrales avec Laurent Voulzy

En effet, après la première date du 4 octobre, Laurent Voulzy a annoncé une seconde date de concert. La veille, le 3 octobre, l’artiste se produira à la cathédrale Saint-André à Bordeaux, dans le cadre de sa grande tournée des églises et cathédrales. L’occasion sera belle de (re)découvrir ce spectacle unique et hors du temps. Partout où il passe, l’acolyte d’Alain Souchon remplit les salles. Après 300 concerts, Laurent Voulzy clôturera sa tournée Eglises et Cathédrales mi-décembre. Les dates bordelaises sont donc parmi les ultimes chances de voir ce magnifique concert. Ne les ratez pas !

Laurent Voulzy - Live à l'Abbaye du Mont Saint-Michel (Teaser)

Pour réserver, rendez-vous dans les points de vente habituels . Les places sont en vente entre 45 et 48 euros.

Et en bonus, comme vous l'avez certainement dans la tête, voici une petite gourmandise musicale pour vous plonger dans l'univers de Laurent Voulzy.

Rockollection