Lauzerte, candidat d'Occitanie au "village préféré des Français 2019", compte sur l'émission pour attirer les touristes

La commune de Lauzerte (Tarn-et-Garonne) fait partie des 14 villages sélectionnés pour participer à l'émission "Le village préféré des français". Un concours diffusé sur France 3 et présenté par Stéphane Bern. Depuis cette médiatisation, Lauzerte voit les touristes arriver en nombre.

Et si Lauzerte, dans le Tarn-et-Garonne devenait "Le village préféré des français" ? Le village de 1500 habitants a été sélectionné par France 3 pour participer à l'émission du même nom présenté par Stéphane Bern. Il y a plusieurs semaines les français ont découvert les images à la télévision, ou sur internet afin de pouvoir voter.

Désormais, les votes sont clos. Seul l’huissier de justice connait le résultat du concours qui sera annoncé fin juin. Mais la médiatisation a fait connaitre le village d’Occitanie, qui voit de plus en plus de touristes dans les rues . "J'ai pu parler avec mes confrères des communes qui ont déjà participé à l'émission. A chaque fois, il y a un pic de fréquentation qui dure au moins une année", raconte Williame Mascheretti, animateur à l'office de tourisme de Lauzerte.

Et c'est une réalité. Alors que l'on ne connait toujours pas le nom du vainqueur, le village perché au-dessus des vallées et collines du Quercy Blanc, les retombées sont déjà là. "Nous avons l'habitude de voir du monde, parce que Lauzerte c'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais désormais, on voit un autre public qui vient uniquement grâce à l'émission", raconte Joëlle, serveuse sur la place du village depuis 2003 avant d'ajouter, "c'est bénéfique pour tous. Les restaurants, les commerces, les hôtels."

Une enthousiasme qui ne gagne pourtant pas les habitants, qui craignent de voir beaucoup trop de monde affluer dans le petit village d’Occitanie.