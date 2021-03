Le directeur du Cinéville à Laval : "les salles doivent rouvrir au plus vite"

Depuis le 14 mars 2020, les cinémas sont restés fermés au public pendant sept mois, et aucune date de réouverture n'est pour l'instant prévue. A Laval, le directeur du Cinéville, Laurent Gaudin, réclame une reprise des projections dans les plus brefs délais, pour le bien-être du public mayennais.

C'est un triste anniversaire que les cinémas français vont fêter ce dimanche : celui de leur première fermeture à cause de la pandémie de coronavirus, le 14 mars 2020. Depuis, ils ont rouvert quelques mois, avant de suspendre une nouvelle fois leurs séances en octobre. En tout, en un an, les salles de cinéma sont restées plongées dans le noir, sans public, pendant sept mois. "Notre chiffre d'affaires a baissé de plus de 70%", déplore Laurent Gaudin, le directeur du Cinéville de Laval. "Sachant, qu'aujourd'hui, au-delà des aides que nous recevons de l'Etat, nous n'avons plus aucune rentrée d'argent, mais nous continuons à payer un certain nombre de facture."

Une réouverture des salles "d'utilité publique"

Pour le directeur, les cinémas doivent donc "rouvrir au plus vite". Pour la survie de son établissement, mais aussi, et surtout, pour le public mayennais. "Les gens en ont besoin !", lance Laurent Gaudin, qui reçoit souvent des messages de sympathie de spectateurs pour lui dire que le Cinéville leur manque. "C'est une activité qui étaient très importante pour certains spectateurs. Nous avions plusieurs clientes qui venaient presque tous les jours, pour le film bien sûr, parce que c'étaient des cinéphiles, mais aussi parce que c'était une sortie, pour voir du monde. Psychologiquement, cela devient très compliqué pour tout le monde. Je pense qu'on est presque d'utilité publique, on permet aux gens de s'aérer l'esprit." Tout en respectant un protocole sanitaire strict, il l'assure.

Aucune date de réouverture annoncée

Pour l'heure, aucune date de reprise des projections n'est envisagée. Mais Laurent Gaudin se prépare à toute éventualité. Si sa quinzaine de salariés est aujourd'hui au chômage partiel, le bâtiment n'est pas pour autant laissé à l'abandon. Le directeur continue d'entretenir les salles, en vue d'une prochaine réouverture. "Toutes les semaines, nous projetons des films. Ce sont des séances fictives, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, mais elles nous servent à entretenir notre matériel, qui doit être utilisé régulièrement pour bien fonctionner. Comme ça, on est sûr d'être prêt si on peut rouvrir du jour au lendemain !" Laurent Gaudin recevra dans les prochaines semaines le nouveau film de Nicolas Bedos OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, qui lui servira dans un premier temps à entretenir ses salles. "Et on espère que le public pourra le découvrir en salles rapidement !"