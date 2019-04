Laval : 600 participants à la quatrième édition de la Color Run

La quatrième édition de cette course, au cours de laquelle les participants se lancent des poudres colorées, s'est tenue ce dimanche 28 avril à Laval. Beaucoup de jeunes et de familles ont pris part à l'événement, qui se déroulait sur le site de l'Aubépin.

Laval, France

Du bleu, du rose, du jaune sur les vêtements, dans les cheveux et même jusque dans les oreilles... Ce sont des coureurs aux couleurs de l'arc-en-ciel qui ont parcouru un chemin de 5,4 kilomètres sur le site de l'Aubépine, à l'occasion de la quatrième édition de la Color Run de Laval.

La Color Run, ce n'est pas une course comme les autres : tout au long du parcours, qui peut aussi se faire en marchant, les participants font des batailles de poudre colorée. Une poudre alimentaire, qui n'est donc pas toxique et se nettoie à l'eau. Et à certains points de passage, ce sont des bénévoles qui lancent du bleu, du rose... Les participants ont même parfois le choix de leur couleur !

Pour le confort de tous, l'organisation donne à chaque coureur un sac contenant lunettes, deux petits sachets de poudre colorée, tee-shirt et bouteille d'eau.

À la #ColorRun de #Laval, quelques points de « piège » pour les coureurs... pic.twitter.com/xp5m8HeE4k — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 28, 2019

Petits et grands, sportifs du dimanche comme amateurs de marathon étaient présents à la course. "Il est possible de la faire en marchant ou en courant. Le plus jeune participant a 3 ans, les plus âgées la soixantaine !" explique Alain Tancrel, président du Stade Lavallois Omnisports et organisateur de la Color Run. Le but : que le parcours soit accessible à tous. Ainsi, une équipe du foyer pour personnes handicapées Thérèse Vohl a participé à l'évènement.

« J’ai de la poudre plein les vêtements et sur tout mon fauteuil roulant », sourit Bastien, 34 ans. Il a participé à la #ColorRun de #Laval avec une équipe du foyer Thérèse Vohl pic.twitter.com/36x0DBnsKn — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 28, 2019

A la fin de la course, qui s'est terminée aux alentours de 12h45, les participants ont pu manger un morceau. Au menu : sandwiches, frites et grillades. Pour les plus courageux après ces 5 kilomètres de parcours, un espace était prévu pour danser sur de la musique électro. De quoi continuer à brûler des calories tout en s'amusant !