Laval : c'est quoi le Fan Park du Tour de France ?

Le mercredi 30 juin, le Tour de France s'arrêtera pendant toute une journée en Mayenne pour le contre-la-montre entre Changé et Laval. Pendant deux jours, un fan park sera accessible au public square de Boston. Découvrez ce qui vous attend dans cet espace.

Le Tour de France ne s'est pas arrêté en Mayenne depuis 22 ans ! Pour la première fois depuis 2009, la Grande Boucle va faire étape dans le département à l'occasion d'un contre-la-montre entre Changé et Laval le mercredi 30 juin. A cette occasion la circulation sera d'ailleurs difficile dans la zone.

Cette étape sera la première à pouvoir recevoir du public, mais la fête du vélo commencera dès le 29 juin avec l'ouverture du "Fan Park" au square de Boston à Laval. Un privilège pour les Mayennais, puisque ce "Fan Park" n'est installé que dans quatre villes traversées par la Grande Boucle.

Quels horaires ?

Le "Fan Park" sera ouvert pendant deux jours. Le mardi 29 juin, le public pourra s'y rendre de 11h à 20h. Le mercredi 30 juin, la zone sera accessible dès 10h mais elle fermera ses portes à 18h, peu de temps après l'arrivée des dernières coureurs.

Quelles conditions pour y accéder ?

L'accès au "Fan Park" sera réglementé. Il ne pourra pas accueillir plus de 800 personnes. Pour y accéder il sera obligatoire de porter un masque et il faudra présenter un pass sanitaire (test PCR négatif datant de moins de 72h ou test antigénique négatif de moins de 48h, vaccination complète datant de plus de 14 jours). Les enfants de moins de 11 ans ne seront pas soumis à ces obligations.

Quelles activités seront proposées ?

Pendant deux jours, de très nombreuses activités en lien avec le cyclisme seront proposées au public. De grandes enseignes comme Skoda, Leclerc, FDJ, Senseo ou Krys. Elles proposeront des jeux pour remporter des cadeaux. De son côté, l'Armée de l'air mettra en place un simulateur de vol, la Police Nationale vous fera découvrir la police scientifique. Les enfants pourront s'initier au VTT sur une piste dédiée. Il sera également possible de faire graver gratuitement son vélo contre le vol. Dans le "Fan Park" vous trouverez aussi la boutique officielle du Tour pour vous offrir quelques souvenirs et un écran géant permettra de suivre la course en direct.

France Bleu Mayenne en direct

France Bleu Mayenne sera présent sur le "Fan park" dès le mardi 29 juin et notre équipe animera quatre heures d'émission en direct le mercredi 30 juin de 14h à 19h. N'hésitez pas à venir nous voir, nous aurons peut-être quelques surprises pour vous !