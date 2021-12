Laval : des soignants invités par Mylène Demongeot à l'avant-première du film "Maison de retraite"

L'actrice Mylène Demongeot, qui vit en Mayenne, a invité à l'avant-première du film "Maison de retraite" celles et ceux qui ont l'ont guérie du Covid lors du premier confinement. Cette trentaine de soignants et leurs proches ont rendez-vous ce mardi 28 décembre au Cinéville de Laval.

C'est une promesse faite en avril 2020, alors que le tournage du film "Maison de retraite" de Thomas Gilou est à l'arrêt suite au premier confinement. L'actrice Mylène Demongeot sort du centre hospitalier de Laval, après avoir été guérie du Covid, et promet aux soignants que si le tournage reprend, elle organiserait une avant-première à Laval. Plus d'un an après, la promesse est tenue : l'actrice invite une trentaine de soignants et leurs proches pour cette avant-première au Cinéville ce mardi après-midi.

Si je serai là pour les accueillir, c'est bien grâce à eux !

"C'est la moindre des choses ! Heureusement qu'il existe des personnes aussi gentilles, chaleureuses et courageuses", se souvient Mylène Demongeot, qui s'est également battue contre un cancer cette année. Cette invitation est l'occasion de les remercier de l'avoir soignée lorsque sa contamination au Covid inspirait les plus vives inquiétudes en réanimation. "Je voulais leur offrir des chocolats à ma sortie mais on n'avait pas le droit de s'approcher, il y avait des contrôles ! Si je serai là pour les accueillir, c'est bien grâce à eux, sinon je serai morte." L'actrice de 87 ans découvrira à cette occasion le film, qu'elle n'a pas encore vu.

Kev Adams sera également présent

"C'est une cause qui lui tient à cœur, je ne me voyais pas refuser : c'est une demande pleine de bon sens", réagit Laurent Gaudin, le directeur du Cinéville, qui a offert cette trentaine de places pour l'avant-première. L'acteur Kev Adams sera présent pour rencontrer les spectateurs mayennais lors de l'avant-première, ce mardi à 14h45. Le film "Maison de retraite" est une comédie de Thomas Gilou sur un trentenaire qui se prend d'affection pour une bande de résidents d'une maison de retraite alors qu'il doit y effectuer des travaux d’intérêts généraux. Il lance une grande évasion lorsqu'il découvre que l'établissement arnaque les retraités. Gérard Depardieu et Daniel Prévost sont également à l'affiche de ce film qui sortira le 23 février prochain.