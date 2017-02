Laval : ils ont 48 heures chrono pour créer un jeu vidéo

C'est le principe de l'Emotional Game Jam qui a lieu depuis mardi à Laval. Un concours organisé par Laval 3Di, le campus qui regroupe des formations dédiées aux jeux vidéo à l'Université Catholique de l'Ouest. Les 86 participants travaillent en petits groupes.

Depuis mardi, c’est un peu l'usine à gaz dans les salles du campus dédiées au concours : les participants dessinent, réfléchissent, se projettent... Et se chamaillent gentiment à l’occasion. Il y a 86 challengers en équipes de deux ou de quatre. Certains d'entre-eux sont même Ils ont deux jours pour créer un jeu vidéo. Et ils doivent quasiment travailler non-stop pour arriver à leurs fin. Les plages de sommeil sont donc réduites au strict minimum : une salle de repos et un dortoir ont dont été aménagés. Un rythme pas facile à prendre qui pousse Arthur à enchaîner les cafés : «Vu qu’il faut tout terminer, on dort très peu ! On reste là à travailler. Certains tournent au café, d’autres aux boissons énergétiques… On est jeunes, on dormira après ! »

Les participants travaillent sur des « emotional games », des jeux destinés à un public plus adulte et qui font appel à la sensibilité et aux émotions de chacun.

Clélia Motte, responsable de la communication de Laval 3Di dans la salle de repos des participants © Radio France - Claudia Calmel

Une expérience intéressante pour Clélia Motte. Elle s'occupe de la communication de Laval 3Di. « Ils gèrent leurs 48 heures comme ils veulent, ils peuvent aller dormir si ils veulent. Ce concours, c’est un challenge pour eux : ça fait une belle ligne sur leur CV. Ce n’est pas un travail de classe, on sort du cadre universitaire. Et ça, ça plaît aux professionnels du jeu vidéo. »

Les 3 meilleurs projets seront récompensés par un jury ce jeudi en fin d’après-midi. Si vous voulez tester les jeux crées par les participants de l'Emotional Game Jam de Laval, ils seront mis en ligne sur une plateforme de jeux-vidéos d'ici la fin de la semaine.