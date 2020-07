En Mayenne, l’exposition "Pose Nature" pour découvrir les petites bêtes déconfinées

La vie sauvage ne s’est pas arrêtée pendant le confinement. C’est ce que raconte l’exposition gratuite "Pose Nature", au Centre Initiation Nature (CIN) dans le bois de L’Huisserie. Le photographe mayennais Eric Médard expose une vingtaine de clichés d’animaux et de plantes qu’il a pris chez lui, au Bourgneuf-la-Forêt, pendant le confinement.

Coléoptères, blaireaux, ou encore huppes fasciées… Le photographe de 52 ans a immortalisé de nombreuses petites bêtes qui se sont éveillées, au printemps, alors que les humains restaient chez eux, confinés. "Je vis sur un terrain d’une centaine d’hectares, avec des bocages, des haies, des mares, un petit bois… Donc c’est vrai que c’est plus facile pour moi d’observer la nature", explique Eric Médard.

Pendant le confinement, les animaux ont changé de comportement

Chez lui, le Mayennais a construit des dizaines d’affûts, des petites cabanes d’observation, spécialement pour réaliser ses clichés. "Certains affûts sont enterrés, d’autres flottent… J’en ai même qui sont grimpés dans les arbres à 15 ou 20 mètres de hauteur !", lance Eric Médard. Pendant le confinement, il a passé le plus clair de son temps dans ces petites cachettes, armé de sa plus grande force : sa patience. "Pour photographier certaines espèces, il faut grimper au petit matin dans l’affût, en haut d’un arbre, et ressortir quand il fait nuit. Du coup, je fais facilement quinze, seize, ou dix-sept heures d’affilée dans la cabane, sans bouger", raconte le photographe.

En trente ans d’activité, Eric Médard a accumulé plus de 100 000 clichés naturalistes dans sa photothèque. Mais c’est pendant le confinement que le Mayennais s’est rendu compte qu’il n’avait pas encore tout vu. Il a remarqué que beaucoup d’animaux avaient changé de comportement quand les humains étaient tous enfermés chez eux. "Pendant le confinement, j’ai vu des buses s’accoupler sur le bord de la route… Je n’avais jamais vu cela jusqu’à présent. Beaucoup d’espèces comme celle-ci ont réinvesti des endroits où, habituellement, elles étaient plutôt méfiantes ou elles n’étaient que de passage." Les photographies d’Eric Médard sont visibles, à l’intérieur du Centre Initiation Nature, tous les jours de 14 heures à 18 heures, sauf les jours fériés.

Un parcours extérieur pour découvrir les animaux en Mayenne

L’exposition se poursuit à l’extérieur du centre, avec un parcours jalonné d’une sélection de clichés naturalistes, issus du défi lancé aux Mayennais par l’association Laval Image. Toutes ces photos d’animaux et de plantes ont été prises pendant le confinement, par des photographes mayennais amateurs. Les visiteurs sont invités à reconnaître les différentes espèces représentées lors d’un quiz interactif.

Ce sont des photos d’animaux ou de plantes que l’on peut croiser ici, en Mayenne. Il faut juste savoir s’arrêter, et observer. On peut les croiser sur le bord d’un chemin, sur un arbre, ou même sur son mobilier de jardin, comme les araignées-crabes. Ce sont vraiment des animaux de chez nous, qui font partie de notre culture commune. - Sophie Bringard, responsable du Centre Initiation Nature à Laval

Pour Sophie Bringard, trop peu de personnes connaissent véritablement la faune et la flore mayennaises. C’est pour cela qu’elle a décidé de lancer cette exposition, ludique et pédagogique. "Les enfants arrivent à reconnaître un ours polaire, mais si on leur parle de martres, ils ne savent pas ce que c’est, alors qu’il y en a juste à côté de chez eux, ici au bois de L’Huisserie. L’objectif de cette exposition, c’est de montrer au public la nature ordinaire, celle qui est vraiment au pied de nos maisons, pour recréer du lien entre l’homme et la nature.", explique Sophie Bringard. Chaque photo est accompagnée d’un QR code explicatif sur l’espèce en question, que les visiteurs peuvent scanner grâce à leur smartphone.

L’exposition "Pose Nature", dans le bois de L'Huisserie, est visible jusqu’au 30 août, tous les jours de 14 heures à 18 heures pour les clichés du photographe Eric Médard, et en accès libre pour le parcours extérieur.