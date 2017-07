Laval : la chanteuse Barbara Weldens devait se produire au Chaînon Manquant

L'artiste de 35 ans est brutalement décédée mercredi soir.

Elle devait se produire à Laval le 14 septembre dans le cadre du "Chaînon Manquant", un festival destiné au grand public et aux programmateurs de spectacles qui mêle musique, cirque, danse, humour, théâtre et Arts de la rue. Barbara Weldens ne jouera don pas au 6par4. La chanteuse est brutalement décédé mercredi soir. Elle a fait un arrêt cardiaque sur scène pendant un de ses concerts dans le Lot.

"On l'appelait la Brel au féminin"

Une nouvelle qui a beaucoup touché François Gabory, le président du Chaînon Manquant : "Barbara était une artiste pleine d'énergie, elle était absolument magique à voir sur scène, avec des textes très ciselés et toujours très engagés. C'est une vraie tragédie, on est encore sous le choc. On pense évidemment à elle, à ses proches et à nos amis qui organisaient ce concert et qui ont dû faire face à cette situation terrible."

Une artiste révélée sur le tard

Barbara Weldens avait 35 ans. Elle commençait à se faire un nom dans le milieu de la chanson française. Fin 2016, elle a remporté le premier prix au concours jeunes talents 2016 du Festival Jacques Brel et le prix révélation scène de l’Académie Charles Cros. Un succès un tardif qui n'étonne pas François Gabory :"C'est quelqu'un qui a fait des choix artistiques qui n'étaient pas simples et qui nécessitent une certaine maturité. Barbara avait fait ce choix d'être dans la chanson très réaliste, dans la tradition des grands chanteurs français. On était certains qu'elle trouverait un écho, ici, au Chaînon Manquant. Depuis l'annonce de son décès, j'ai reçu énormément de messages de collègues programmateurs qui la découvraient."

La prestation de Barbara Weldens ne sera pas remplacée par un autre spectacle. François Gabory est formel : "il n'est pas question pour nous de programmer autre chose. Dans tous les cas, on évoquera son souvenir au moment du festival."

Le Chaînon Manquant aura lieu du 12 au 17 septembre à Laval