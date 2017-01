Laval : la Folle Journée 2017 mobilise plus qu'en 2016 !

Près de 7 290 spectateurs ont profité des trois jours de concerts de musique classique lors de la Folle Journée à Laval. La 13e édition s'est terminée hier sur un bilan positif, dans le même élan que l'an dernier. En 2018, le thème sera l'exil.

Le succès de la Folle Journée ne se dément pas ! Entre le 27 et le 29 janvier dernier, près de 7 290 spectateurs ont assisté à au moins un concert de musique classique, avec pour thème "le rythme des peuples". Des chiffres supérieurs à l'édition 2016 (environ 7200). C'est logiquement une satisfaction pour les organisateurs, le théâtre de Laval, et évidemment son créateur René Martin. "Je suis enchanté. Le public de Laval et des villes nous fait confiance. Il y avait beaucoup de nouveaux ensembles, et certains ont même été complets. Quand les spectateurs ressortent, ils sont souvent éblouis par ce qu'ils ont entendu, se réjouit-il. Évidemment nous allons continuer cette magnifique aventure. la vraie richesse de la Folle Journée est que nous avons crée un capital confiance. Ma préoccupation numéro un est de découvrir un nouvel artiste, de l'amener, et de le présenter. Quand je sais que le public va être là, je suis encore plus audacieux !".

René Martin a aussi dévoilé le thème pour 2018 : ce sera l'exil. Et a même confié que la Folle Journée continuerait à s'internationaliser. Après Varsovie (Pologne), Ekaterinbourg (Russie) ou le Japon, l'évènement pourrait bientôt voir le jour à Téhéran (Iran) !