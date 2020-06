La piscine Saint-Nicolas, à Laval, rouvre sous haute surveillance

Ca y est enfin ! La piscine Saint-Nicolas rouvre ses bassins, ce lundi 8 juin. Cependant, avant de pouvoir profiter des eaux bleues, il va falloir respecter tout un protocole sanitaire, indispensable pour éviter la propagation du virus. Vous devez arriver masqué et vous laver les mains au gel hydro-alcoolique mis à disposition à l'entrée. Vous ne pourrez piquer une tête qu'une fois par semaine, en venant seul, ou à deux si vous vous limitez à 4 m2 dans le petit bassin intérieur. Donc, arrivez bien à l'heure si vous voulez profiter de votre temps de baignade.

Accueil sur rendez-vous

Première étape à respecter : la prise de rendez-vous. Elle s'effectue par téléphone uniquement. L'accueil des nageurs s'effectue toutes les deux heures : une heure et demi pour habillage/deshabillage/douche et baignade et une demi-heure pour la désinfection.

Il est prévu d'accueillir à l'intérieur, 12 nageurs seulement et un seul par ligne : six dans le grand bassin, six dans le petit. A l'extérieur, 12 baigneurs également, un par ligne de 50 m ( 4 lignes) et 8 par ligne de 25 m (huit lignes).

réouverture de la piscine Saint-Nicolas de Laval © Maxppp - .

Vestiaires et douches

Si l'eau de la piscine est chlorée, c'est dans les vestiaires que la plus grande vigilance est nécessaire. Pour cela, un parcours est prévu pour faire respecter les distanciations. A l'étage, les cabines et les casiers sont numérotés et un seul sur deux sont utilisés. Tout est désinfecté entre chaque groupe.

Une douche savonnée est obligatoire. Une douche sur deux seulement est utilisée, pour respecter les distances, de même qu'un WC sur deux. Les sèche-cheveux ne sont plus en fonction.

Pas de bronzette

Sur les plages, aucun banc, aucun transat et aucune chaise. Le prêt de matériel est arrêté. Vous devez laisser votre serviette dans votre casier, ainsi que vos tongs ou claquettes. Le toboggan du petit bassin intérieur est interdit, de même que la pataugeoire, la fosse et les plongeoirs. Vous devez sortir impérativement de l'eau, au coup de sifflet. Bonne baignade quand même.