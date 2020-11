Laval : le marché de Noel sera virtuel cette année

En raison du contexte sanitaire et du renforcement du plan Vigipirate, la Ville de Laval a choisi, cette année, un Marché de Noël virtuel. Une plateforme en ligne sur le site de la Ville permettra de faire ses achats et de soutenir les commerçants dans cette période de crise

Le Marché de Noël sera virtuel, cette année, à Laval. En raison du contexte sanitaire et du plan Vigipirate renforcé, la Ville a choisi d'annuler le marché. Il devait installer ses deux îlots de chalets Cours Clémenceau et Place du 18 Juin. Il sera remplacé par une plateforme en ligne, sur le site de la Ville de Laval, pour permettre aux clients de faire leurs achats et de soutenir les commerçants.

Ce qui est maintenu et ce qui change

La vente des sapins de Noël est maintenue en centre-ville. Egalement maintenu, le village provençal au Jardin de la Perrine.

Le marché des lumières, initialement prévu le samedi 5 décembre, sera remplacé par un événement nocturne qui mettra en valeur les exposants. Ce sera au cours du premier semestre 2021. La vente, organisée par l'association Laval Inter-jumelages, initialement prévue dans une boutique éphémère est reportée au premier semestre 2021.

Les illuminations à une date surprise

Les illuminations "apporteront un peu de chaleur et de réconfort dans ce contexte inédit", précise le maire de Laval, Florian Bercault. Cependant, le programme prévu à l'origine, des Lumières de Laval, devra être modifié. Les illuminations seront lancées un soir surprise, lors de la première semaine de décembre. La cadence des jets d'eau sera accélérée, de manière à limiter la stagnation de passants aux abords et les trottoirs, côté jets d'eau seront élargis.