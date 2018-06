Laval, France

Cette année le prestataire de la billetterie a changé pour la 27e édition du Festival Le Chainon Manquant (du 11 au 16 septembre). Fini la billetterie en ligne via Weezevent. Les organisateurs optent désormais pour la billetterie solidaire SoTicket. Les premières places pour les spectacles du festival seront disponibles dès ce lundi. Cette année, 16.000 spectateurs sont attendus pour les représentations théâtrales, les concerts, les spectacles humoristiques dans l'agglomération de Laval. 72 spectacles sont programmés. Pendant six jours, 357 artistes et techniciens seront accueillis en Mayenne.

Le square de Boston végétalisé

Parmi les 17 lieux du festival : le square de Boston, comme les années précédentes. À la seule différence que l'endroit devrait être profondément transformé. "L'idée c'est que les Lavallois soient de nouveau intéressés par ce lieux en le végétalisant. Nous allons installer des bals parquets, en y mettant des spectacles. Ce sont des structures éphémères, rectangulaires et métalliques et qui étaient déplacés de villages en villages dans les années 50" expliquent Kevin Douvillez, le co-directeur du festival Le Chainon Manquant.

"Au square de Boston on avait des moments un peu tristounes et les gens ne passaient pas. Il faut donner aux gens l'envie d'y aller"

Des créations dans les EHPAD et en prison

Le Festival Le Chainon Manquant continuera, pour la 27e édition, son approche solidaire de la culture. Ainsi des ateliers de création sont encore prévus dans des établissements de santé, dans les écoles et même à la maison d'arrêt de Laval. "Ce sont des temps très forts qui permettent aux gens incarcérés de profiter de la culture" explique Lucie Aubry, en charges des actions culturelles et du jeune public. "Ils chantent, ils écrivent ou participent à des ateliers d'arts plastiques (...) Quand on a un groupe de douze détenus qui réussissent au bout d'une heure et demie à écrire un couplet d'une chanson avec une vraie cohésion d'équipe, c'est très motivant" termine-t-elle.

Le Festival du Chainon Manquant commencera le mardi 11 septembre 2018 avec Ramkoers, un spectacle de la compagnie hollandaise Bot, au théâtre de Laval.