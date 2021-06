Laval : pourquoi le Grand National du trot n'accueille-t-il que 1.000 spectateurs ?

Jour de fête à l'hippodrome Bellevue-la-Forêt de Laval ce mercredi 9 juin. La sixième étape du Grand National du trot fait étape en Mayenne. L'an dernier l'épreuve n'avait pas pu avoir lieu en public à cause du Covid, mais aujourd'hui ce mercredi 1.000 personnes seront autorisées à suivre l'épreuve.

Un crève-coeur.

Pourtant, l'entrée dans la deuxième phase du déconfinement aurait pu permettre aux organisateurs d'accueillir 65% de la jauge de l'hippodrome. Ils ont fait un autre choix.

"La contrepartie c'était d'imposer un pass sanitaire aux visiteurs, c'est-à-dire pouvoir prouver qu'on a réalisé un test PCR ou qu'on a été vacciné," souligne Alexandre Lanoë, le président de l'hippodrome. "Il y avait un risque de voir des gens bloqués à l'entrée parce qu'ils n'ont pas les bons documents. On a préféré avoir un public moins nombreux mais des règles moins contraignantes. C'est un crève-cœur mais nous aurons deux autres grosses journées fin août et en novembre. On espère que le pass sanitaire sera plus léger voire inexistant."

Une décision repoussée jusqu'au dernier moment

"La fédération nationale des courses hippiques avait espoir de faire en sorte que le monde des courses ne soit pas concerné par le pass sanitaire. Elle a mené des démarches en ce sens. Je trouvais cela un peu illusoire et de fait, la réponse négative est arrivée lundi," conclut Alexandre Lanoë.

Ce mercredi 9 mai, la réunion débutera à 13 h 30. L'entrée est gratuite et le port du masque obligatoire sur l'hippodrome. Seule l'entrée principale sera ouverte pour le public afin de procéder au comptage.