A Laval, succès pour la premier jour de vente des places de la Folle Journée

Il y avait du monde ce samedi pour l'ouverture de la billetterie de la Folle Journée : plus de la moitié des 7 000 places a trouvé preneur. Pour la 13e édition, la Folle Journée de Nantes se décentralise à Laval les 27, 28 et 29 janvier. Au programme, 25 concerts entre 2 et 12 euros.

Ils étaient plus de deux cent courageux à braver le froid pour des places de concert. Et pas pour n'importe quoi, de la musique classique. Pour la 13e fois, la Folle Journée de Nantes se décentralise à Laval les 27, 28 et 29 janvier. Et visiblement, l'évènement attire ! Alors que les portes n'ouvraient qu'à 8h45, certains Mayennais attendaient depuis 6h30. La file d'attente était composée d'habitués de la musique classique, séduits par les précédentes éditions. "C'est un peu le folklore de la Folle Journée, sourit Pierre Jamet, le directeur du théâtre de Laval. On est là avec un rituel, un moment fort de la vie culturelle de la ville. On y vient en famille ou entre amis, c'est un bon moyen de se rassembler", raconte-t-il.

En 2017, le thème c'est "le rythme des peuples", soit l'influence de la danse sur la musique classique. Il y aura en tout 25 concerts de proposés entre 2 et 12 euros chacun. "On adore venir ici, je suis un grand fan de classique. J'étais venu l'an passé et ça m'a beaucoup plu", explique Thierry. Pour Monique, retraitée, c'est un moyen de "faire ses cadeaux de Noël et de retrouver ses proches".

A 8h45, la billetterie ouvre. Et chaque personne reçoit un ticket numéroté, c'est donc chacun son tour pour acheter ses places. Certains sont même appelés à revenir deux heures plus tard tant il y a de monde à l'intérieur du théâtre !

En 2016, à Laval, la Folle Journée a battu son record de fréquentation avec plus de 7 000 spectateurs. Cette année, on repart sur les mêmes bases. Pour le premier jour d'ouverture, 4 700 places ont déjà trouvé preneur. En tout il y a en entre 6 000 et 7 000. Il reste donc encore quelques semaines pour acheter les derniers sésames au théâtre de Laval !