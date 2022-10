Laval, une des futures capitales de la marionnette en France ?

Les compagnies de théâtre de la Mayenne mais aussi le plus grand festival de marionnettes au monde saluent la labellisation de six théâtre français, dont celui de Laval, en tant que "Centre National de la Marionnette". Un art vivant et populaire.

Les spectacles de marionnettes existent depuis plusieurs années au théâtre de Laval. Et en Mayenne il convient de rendre hommage à Babette Masson, l'ancienne directrice du Carré à Château-Gontier-sur-Mayenne, pionnière en la matière. En fin de semaine dernière, le théâtre de Laval a reçu le label "Centre National de la Marionnette" par le ministère de la Culture. Une belle reconnaissance et une très belle opportunité car le théâtre s'engage à développer des projets autour de la marionnette : stages, artistes en résidence, spectacles.

Un art populaire

C'est une juste récompense pour Valérie Berthelot, directrice artistique de la compagnie Art Zigote en Mayenne, car la marionnette est un des arts vivants les plus populaires de France. "On a souvent tendance à penser que la marionnette, c'est pour les petits. Mais on oublie que la marionnette est aussi une façon parfois un peu poussée d'aller vers une humanité un peu exagérée. Avec elle on peut raconter beaucoup plus de choses. On peut aller dans des univers très oniriques. En ça, j'ai l'impression qu'elle est populaire parce que il y a quelque chose aussi d'artisanal dans sa création" explique la professionnelle.

Un maillage territorial

Festival de référence en la matière, à Charleville-Mézières (Ardennes), le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes voient d'un très bon oeil la labellisation de six théâtres car le maillage territorial sera meilleur et permettra de soutenir davantage la création. "En fait il y a un triple effet : un, cela va être un plus pour accompagner plus les compagnies. J'espère aussi que ce label les accompagnera mieux. Et puis je pense que ça permettra aussi de développer des formes de permanences artistiques sur les territoires et de pouvoir développer ces liens entre les artistes et les publics d'un territoire. Le maillage est encore timide" estime Pierre-Yves Charlois, le directeur