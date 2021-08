Laval : une exposition aux Bains-douches rend hommage aux champions mayennais du Tour de France

La ville de Laval rend hommage au Tour de France avec une nouvelle exposition, après le passage de la Grande boucle dans notre département. "Vieilles bécanes et gueules de champions" allie histoire du cyclisme mayennais et patrimoine puisqu'elle a été installée à l'intérieur des Bains-douches.

C'est une exposition visible après le passage du Tour de France en Mayenne : la ville de Laval propose de voir de Vieilles bécanes et gueules de champions aux Bains-douches, qui ont rouvert en 2017. Elle mêle donc à la fois histoire du cyclisme et patrimoine à l'intérieur de cet édifice Art déco. Les visiteurs peuvent découvrir des portraits sur les coureurs mayennais qui ont marqué le Tour de France, mais aussi de vieilles photos du passage de la course en Mayenne, ainsi qu'une collection de vélos anciens.

Une collection de vélos anciens est également exposée aux Bains-douches de Laval. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un hommage aux champions mayennais de la Grande boucle

Des pancartes qui retracent l'histoire des coureurs mayennais sont affichées avec des anecdotes : les frères Madiot mais aussi Eugène Plet, Philippe Tesnière ou encore Ludovic Turpin et Jacky Durand. Trois maillots sont également accrochés. Ils font partie de la collection personnelle de Stéphane Hiland, le responsable de Laval Patrimoine et commissaire de cette exposition : il en possède 300 au total chez lui. "Une veste de la formation Catalana. On est en 1994, c'est la dernière année de professionnalisme de Marc Madiot. Un maillot porté par Jacky Durand saison 96, il avait quelque chose de très, très flashy. Et puis, si on avance un petit peu dans le temps, un maillot Bouygues Telecom qui a été porté lors de la saison 2008 par Franck Renier", détaille Stéphane Hiland.

Ces noms font la fierté de Daniel, il est venu de Martigné-sur-Mayenne pour voir cette exposition. "Ça permet aux jeunes de voir qu'en Mayenne on a quand même eu pas mal de champions, contrairement à ce qu'on pourrait croire", souligne ce passionné de vélo. L'autre partie de l'exposition est consacrée à une collection de vélos anciens. Il y a notamment un Grand bi, une bicyclette qui date de la fin du XIXe avec une roue qui fait plus d'un mètre de diamètre. "On ne peut pas imaginer comment ils faisaient pour monter sur ce grand vélo. Il faut un escabeau ou quoi? C'est curieux. On voit ça dans les films", sourit cette Lavalloise.

L'exposition est à voir jusqu'au 31 août.