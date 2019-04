Laval : une exposition emmène les enfants dans le monde des rêves

Laval, France

Pour occuper les petits pendant les vacances et même en dehors de ces créneaux, direction le CCSTI, le centre de culture scientifique technique et industrielle de Laval. Une exposition qui s'appelle "Mondo Minot" a commencé le 6 avril. Jusqu'au 3 novembre prochain, elle invite les enfants de deux à sept ans à suivre deux petits personnages dans le monde des rêves. Ils vont apprendre tout en s'amusant.

Les enfants commencent par entrer dans la chambre de Lilian et Capucine. Il y a plein de jouets partout, des peluches sur le lit, et il y a aussi une armoire bleue. "On traverse la penderie, on passe à travers les vêtements et on rentre dans un couloir, et en avançant petit à petit, on va s'approcher du premier monde des rêves qui est le monde du sommeil", décrit Claire Duquesnoy du CCSTI de Laval.

Là il faut se faufiler sous un yourte mongole, où les enfants peuvent piocher dans quatre bols, remplis de boules bleues ou jaunes, et inventer leur rêve.

Les enfants peuvent piocher des mots comme "fusée", "sous-marin", "sorcière", etc. © Radio France - Aurore Richard

Ce monde des rêves permet aussi d'apprendre le cri des animaux par exemple, de comprendre les associations de couleurs, de lumières.

Ce tableau de jeux de lumières est juste devant un immense panneau dédié aux ombres chinoises. © Radio France - Aurore Richard

Les enfants travaillent aussi leurs sens, que ce soit le touché ou l'odorat.

Ils peuvent toucher des imitations de peau de lion ou même de serpent. © Radio France - Aurore Richard

Ces minots vont apprendre tout en s'amusant. Dans le monde du vivant, il faut s'imaginer face à une forêt dessinée sur un très grand mur. "Il faut mettre des lunettes et elles permettent de voir certains animaux cachés dans cette forêt, c'est pour montrer aux enfants que certains animaux vivent le jour et d'autres, la nuit", explique Claire Duquesnoy.

Cette exposition est donc au CCSTI de Laval jusqu'au 3 novembre prochain. Le centre est ouvert du mardi au dimanche. L'entrée est entre un et deux euros.