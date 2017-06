Laval : une exposition pour le centenaire de la mort de l’abbé Angot, le "découvreur de la Mayenne"

L’abbé Angot est mort le 10 juin 1917. Cent ans plus tard, le diocèse de Laval fait une exposition pour rendre hommage à l’auteur du premier et fameux "Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne".

Cette exposition sur l’abbé Angot est "absolument" nécessaire, s’enthousiasme Nicole Villeroux. La présidente de l’académie du Maine travaille depuis l’automne, avec Gaston Chérel, à sa préparation.

Elle surnomme l’abbé le "découvreur de la Mayenne" car, au XXe siècle, il a fait un travail d’historien colossal : il a collecté et lu tout ce qui était écrit à l’époque sur le département, pour en faire un "Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne".

Se souvenir de l’auteur du dictionnaire de la Mayenne

Selon la passionnée, cette exposition, intitulée "Cent ans après… l’homme du dictionnaire", permet de cultiver la mémoire de l’abbé, qui a aussi fait une épigraphie (un recueil d’inscriptions), un armorial et plusieurs publications sur la Mayenne.

C’est très important que cet homme soit célébré, qu’il ne soit pas oublié. – Nicole Villeroux

Pour Véronique Larat du diocèse, il s’agit aussi de célébrer "le prêtre le plus connu du diocèse de Laval".

Un homme discret, travailleur

Deux vitrines contenant des livres d’époque et douze panneaux ont été disposés dans l’entrée de la Maison diocésaine de Laval. Ils relatent l’histoire du prêtre, plus professionnelle que personnelle, car "c’était un homme excessivement discret… et on était à une époque où l’on ne parlait pas de soi". Par exemple, il n’existe qu’une seule photo de lui.

D’ailleurs, l’abbé Angot n’était pas connu du grand public de son temps. Il n’avait pas de ministère paroissial, notamment, et vivait retiré de la vie de la cité, voire même de la vie de l’Eglise. "C’est un homme qui n’a pas cessé de travailler", commente Nicole Villeroux.

L’exposition rappelle aussi "l’humilité" et le "courage" du prêtre, qui s’est battu pour lever le voile sur l’invention d’une fausse croisade par une famille mayennaise anoblie, qui voulait faire croire à une noblesse plus ancienne qu’elle ne l’était réellement.

Une œuvre de référence

Mais l’œuvre majeure de l’abbé est bien son dictionnaire de 3.600 pages environ. Gaston Chérel se souvient l’avoir consulté pour la première fois pour regarder ce qu’il avait bien pu écrire sur la commune où il est né, Fougerolles-du-Plessis. "Ce qui m’a surpris, c’est que la population de la commune où je suis né était beaucoup plus élevée qu’à l’heure actuelle."

Aujourd’hui, l’ouvrage reste une référence. "Dès qu’on s’intéresse à la Mayenne, on a recours au dictionnaire, revendique Nicole Villeroux, avant de nuancer : mais c’est un dictionnaire qui a été publié au début du XXe siècle, depuis évidemment, de nouvelles découvertes ont été faites, les recherches se font autrement, la vision que l’on a des choses est différente." Elle conclut :

Le dictionnaire de la Mayenne demeure comme un socle, comme une racine, et ça c’est très important. – Nicole Villeroux

Dès le 10 juin 2017, célébrez le Centenaire de la mort de l Abbé Angot, historien de la Mayenne. Vernissage 9 juin 18h 10 r Avesnieres LAVAL — Diocèse de Laval (@EgliseLaval) June 6, 2017

L'exposition "Cent ans après... l'homme du dictionnaire" dure du 10 juin au 28 octobre dans la Maison diocésaine à Laval. D’autres hommages seront rendu à l’abbé : la bénédiction de sa tombe à Saint-Fraimbauld-de-Lassay le 10 juin à 16h30 et une conférence "Deux heures avec l’abbé Angot" le 16 septembre à 15h30 pour les journées du patrimoine.