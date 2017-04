Laval : une petite centaine de Solex exposés à la Scomam

Des Solex comme s'il en pleuvait à partir de ce samedi à Scomam de Laval ! Une expo qui risque de rappeler des souvenirs à pas mal d'entre nous...

Environ 90 Solex en état de marche seront exposés au public pendant 3 semaines. Le projet a été monté par un lavallois qui collectionne et répare ces mythiques vélomoteurs. André Cœudevez a 74 ans et il est tombé dedans quand il était tout petit : ses parents étaient concessionnaires Solex à Laval dès le début des années 50. Une passion qui ne l'a jamais vraiment lâché : "J'ai réparé mon premier Solex quand j'avais 12 ans sous le contrôle de mon père. Et aujourd'hui j'en ai entre 90 et 100 !"

Pour bichonner ses Solex et (parfois) réparer ceux des autres, André Coeudevez a besoin d'une petite trentaine d'heures par semaine : "Je suis à la pétanque le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Le reste du temps, je suis dans mes Solex !"

Le chouchou d'André Coeudevez ?C'est le 2200, un modèle qui a cartonné après son apparition dans une série télé des années 60 : "Il est mignon, hein ? Je trouve qu'il a une bonne bouille ! Il y a avait un dans le feuilleton "Janique Aimée". C'était l'histoire d'une infirmière qui recherchait son copain. Grâce à cette série, il s'en est vendu des milliers !"

Les Solex colorés n'ont fait leur apparition qu'après 1968 © Radio France - Claudia Calmel

Le Solex est connu pour sa mythique silhouette noire : c'est la seule couleur qui est sortie des usines entre la début de la production en 1946 et 1968 : "A l'époque, certains petits plaisantins s'amusaient à les repeindre. Mais mon père qui était un puriste n'aimait pas trop ça ! Moi, ça me faisait plutôt sourire."

Avec sa centaine de Solex briqués comme des sous neufs, André Coeudevez, se perçoit un peu comme une sorte d'archiviste : "Dès que j'empêche un Solex de partir à la déchetterie, je suis content, il y en a un qui est sauvé. Parce qu'en définitive, on peut blaguer tant qu'on veut, c'est quand même la conservation du patrimoine !"

Le Solex s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires de par le monde.

L'expo Solex à la Scomam de Laval, c'est du 22 avril au 14 mai. L'entrée est gratuite. Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le week-end entre 10h et 12h puis entre 14h et 18h.