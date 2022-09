Laval va devenir une ville en pointe sur les arts de la rue grâce à un centre national

Comme Chalon-sur-Saône ou Aurillac, Laval va bientôt accueillir un Centre national des arts de la rue et de l'espace public. Il va s'implanter dans la Scomam, l'ancienne usine de moteurs d'avions, située en bord de Mayenne. Plusieurs compagnies vont y venir pour créer des spectacles.

Le Centre national des arts de la rue et de l'espace public va s'installer dans la Scomam à Laval

Alors que le Chaînon manquant a lieu en ce moment à Laval, l'agglomération annonce qu'elle va bientôt accueillir un Centre national des arts de la rue et de l'espace public, comme à Aurillac ou Chalon-sur-Saône. Il prendra place dans la Scomam, non loin des rives de la Mayenne, une ancienne usine de moteurs d'avions avec une belle hauteur sous plafond. Le lieu est donc parfait pour que des compagnies puissent y créer des spectacles.

"La Scomam, c'est un grand espace disponible et qui peut accueillir quasiment tout, se réjouit Bruno Fléchard, conseiller communautaire délégué à la politique culturelle à Laval Agglo. Ça colle bien à la création d'espaces publics parce qu'on a des formats très différents. Ça peut accueillir des structures qui vont aller jusqu'à six ou sept mètres de hauteur, puisqu'on a la hauteur dans cet espace là."

Cinq à six compagnies minimum viendront chaque année plus ou moins longtemps créer des productions à Laval ou ailleurs dans la région espère Marc Le Bourhis, directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire. Le maire de Laval et président de Laval Agglo Florian Bercault souhaite lui que les compagnies travaillent également avec les acteurs déjà sur place en Mayenne. Les possibilités sont nombreuses.

Le croisement avec le technopôle, le Laval virtual, notre enseignement supérieur, les étudiants va peut-être permettre de créer quelque chose de nouveau et je crois que c'est vraiment le terreau le plus favorable pour accueillir un Cnarep

Le futur directeur de la structure sera nommé d'ici la fin du printemps. Il organisera une première saison test avec l'installation des premières compagnies en septembre 2023.

Si tout se passe bien, le ministère de la culture labellisera la Scomam comme Centre national des arts de la rue et de l'espace public mi-2024. Tous les spectacles créent à Laval ne seront pas forcément montrés au public mayennais mais les habitants pourront voir une partie du processus créatif assurent les porteurs du projet. L'État va financer chaque année le Cnarep à hauteur de 250 000 €, Laval Agglo et la Région mettront sur la table 100 000 € chacun.