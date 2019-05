Laval : vers un déménagement du festival Les 3 Éléphants

Laval, France

Le succès du festival Les 3 Éléphants ne s'est pas démenti une nouvelle fois le week-end dernier à Laval, pour la 22e édition. Ce grand événement de musiques actuelles a rassemblé près de 9.000 spectateurs du vendredi au dimanche, place de Hercé. Les 3 Éléphants grossissent et les organisateurs ne cachent pas leurs envies d'ailleurs afin de faire passer le festival dans une autre dimension. En accueillant plus de festivaliers, les recettes grimperaient attirer des artistes seraient encore plus facile.

Le square de Boston tient la corde mais ...

Où organiser les prochaines éditions donc ? Plusieurs pistes sont à l'étude. D'abord celle du square de Boston à Laval. L'espace est plus grand que la place de Hercé, et cela permettrait l'installation de chapiteaux plus grands également pour les concerts. Se pose alors la question de la sécurité car la Mayenne coule le long du square. La mairie de Laval explique que cette problématique est déjà réglée, car les festivaliers seraient accueillis d'un seul et même côté et la circulation des voitures serait davantage limitée autour du site. Un élément qui a son importance dans la prise en compte du risque terroriste. D'ailleurs, l'ancien Préfet de la Mayenne, Frédéric Veaux, avait émis un avis favorable pour le square de Boston.

Le seul souci d'une délocalisation du festival Les 3 Éléphants, sont les travaux de la place du 11 novembre. Ils commenceront à la fin de cette année ou au début 202 et le square de Boston devrait servir temporairement de parking, comme l'explique la municipalité de Laval. Les 3 Éléphants ne débarqueraient donc pas là-bas avant deux ou trois éditions. Les organisateurs de l'événement voudront-il patienter d'ici-là ... ?

L'Espace Mayenne ?

L'autre piste à l'étude concerne l'Espace Mayenne, dont la livraison est prévue pour l'été 2020. Avec trois salles dont une d'une capacité de 4.474 places, il y a de quoi saliver. Rien qu'avec cette salle, le nombre de spectateurs sur les trois jours de festival dépasserait le total de festivaliers accueillis place de Hercé à Laval. Le parking de 675 places pourrait aussi être un espace utile pour des chapiteaux et les concerts. Une réunion est désormais prévue à la fin du mois de juin entre les organisateurs et la municipalité pour évoquer l'avenir du festival Les 3 Éléphants qui n'en finit plus de grandir.