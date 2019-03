Laval Virtual : 18 000 visiteurs pour cette 21ème édition, "plus aboutie" que les précédentes

Le salon international de réalité virtuelle a fermé ses portes dimanche soir à Laval. Cette 21ème édition est un "succès" pour Laurent Chrétien, le directeur du salon. Les professionnels viennent d'horizons de plus en plus variés pour s'informer sur les nouvelles technologies.

Laval Virtual plie bagage. La 21ème édition du salon de réalité virtuelle de Laval (Mayenne) s'est terminée ce dimanche soir. Elle a attiré environ 18 000 visiteurs, pour moitié des professionnels, à peu près comme l'an dernier. 320 exposants étaient présents.

Avant l'ouverture au grand public ce week-end, pendant trois jours le salon était réservé aux entreprises et aux spécialistes. Cette 21ème édition a été une vraie réussite côté professionnels justement pour Laurent Chrétien, le directeur du salon : "Nous sommes très satisfaits. On a vraiment franchi un saut d'internationalisation et de qualité. Il y a beaucoup plus de business qui s'est fait cette année."

Un public professionnel élargi

Il se félicite notamment que "la plupart des entreprises industrielles et notamment le CAC 40 ou le SBF 120 étaient présents en tant que visiteurs au salon. Avant, on n'avait que des gens qui travaillaient dans l'innovation. Le public professionnel s'élargit. On sent qu'on se dirige doucement vers une démocratisation des usages ludiques de la réalité virtuelle." La NASA et l'Agence spatiale européenne étaient également présentes pour la première fois selon lui.

"On a franchi un cap en terme de qualité" Laurent Chrétien, le directeur du salon Copier

Le grand public non plus n'a pas boudé cette 21ème édition. Il y avait parfois la queue pour tester les meilleurs logiciels, notamment "Apollo Moon - Operations", qui a reçu le grand prix du jury et qui permet de se mettre dans la peau de Neil Armstrong, le premier cosmonaute à avoir foulé le sol de la Lune. D'autres stands proposaient aussi de jouer à la pétanque, piloter une voiture de course ou encore visiter le musée du MoMA à New York. "Il y a des choses innovantes, c'est très intéressant" s'enthousiasme Hugues, 49 ans, qui habite à Saint-Georges-le-Fléchard. Laurent, lui, vient tous les ans depuis la première édition. Cela fait plusieurs années qu'il emmène son fils Cyril, 8 ans : "Par exemple dimanche matin on a fait une balade sur la Mayenne en canoë avec un casque de réalité virtuelle. On en a à la maison donc on vient au salon pour voir les nouveautés !"