Laval Virtual organise un grand rendez-vous numérique de la filière nautique

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un salon professionnel se tiendra sur une plateforme numérique. Laval Virtual est reconnu pour sa compétence en la matière : son événement européen spécialisé dans la VR / AR s'est par exemple décliné en mode virtuel en avril 2020 à cause de l'épidémie de la Covid-19.

Près de 100 marques ont déjà confirmé leur participation au Virtual Nautic (12 et 13 mars 2021), initié par la Fédération des industries nautiques (FIN). Les organisateurs espèrent attirer 150 exposants et 30.000 visiteurs. Et ils ont fait appel à Laval Virtuel pour l'organiser. "Le monde virtuel que nous opérons pour organiser Virtual Nautic pour le compte de la FIN est le plus efficace actuellement pour ce type d'événements d'envergure. Nous l'avons éprouvé depuis avril dernier en organisant plus de 70 événements de tailles variables", explique dans un communiqué Laurent Chrétien, président - directeur général de Laval Virtual.