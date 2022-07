Le 1e album du duo mayennais Rouquine, intitulé "Masculine, sortira le 26 août

Le duo Rouquine, formé de Nino Vella et du Mayennais Sébastien Rousselet, originaire de Bierné-les-Villages, sortira son premier album fin août. Les deux musiciens et chanteurs se sont fait connaître du grand public en remportant en octobre 2021 l'émission The Artist sur France 2.

Rouquine poursuit son ascension moins d'un an seulement après un passage à la télévision, sur France 2, qui a révélé ce groupe auprès du grand public. On se souvient également de leur magnifique prestation, en octobre 2021, à l'Espace Mayenne en première partie de Tryo, à l'occasion des 40 ans de France Bleu Mayenne. En mars 2022, Gaëtan Roussel, ex-Louise Attaque, l'invite à se produire sur la scène de l'Olympia.

Nino Vella et Sébastien Rousselet, le duo pop-electro de Rouquine, annoncent sur leur page Facebook la sortie le 26 août de leur premier album intitulé "Masculine" avec 13 chansons, "2 ans après avoir créé ce duo au nom improbable, 2 ans passés de rebondissements en heureuses surprises (...), on ressent un mélange marrant de fierté, d’incertitude et d’impatience". L'incroyable et fabuleuse aventure de Rouquine continue et la Mayenne a de sacrés et talentueux ambassadeurs.