le 1er Water Mix Festival animera Fenouillet du 23 au 25 juin

24 artistes sur trois jours, des feux d'artifices tous les soirs et des activités sportives en journée. Le Water Mix Festival entend taper fort pour sa premiére édition fin juin à Fenouillet

C'est une promesse électorale tenue. Celle faite par la nouvelle équipe municipale d'organiser un événement d'ampleur 9 ans après la disparition de la Féria de Fenouillet.

Le Water Mix Festival, premier du nom, investira le lac du Bocage à fenouillet du 23 au 25 juin. A la clé, des activités sportives en journée et des concerts en soirée avec une affiche prometteuse.

Programmation officielle du #WaterMixFestival ! On vous attend nombreux du 23 au 25 juin à #Fenouillet ! https://t.co/T03XITQzu0 😀🎉🎶 pic.twitter.com/VhQYBN7Mxp — Water Mix Festival (@watermix_off) April 12, 2017

Une scène flottante sur le lac du Bocage

L'association MPP organisatrice de l'événement avoue avoir "voulu taper fort" pour cette premiére édition. "on a proposé de faire un truc un peu décalé" justifie son président, Mikael Dejean dont le carnet d'adresse et les quinze d'expérience ont permis de rassembler 24 artistes sur les trois journées. Essentiellement des DJ les vendredi et samedi avant un dimanche plus pop rock. L'objectif est de séduire une large palette de 17 ans à...beaucoup plus.

Martin Solveig, The Avener, Fakear mais aussi Cali.

10 mille spectateurs sont attendus chaque soir. "30% de la billetterie arrive de partout en France". Une jauge que l'organisation veut maximale afin de garantir au mieux la sécurité du lieu. "on met un point d'honneur à ce qu'il n'y ait aucun soucis".

Financé à hauteur de 40 mille euros par la commune de Fenouillet le Water Mix Festival promet moins de nuisances sonores que la Féria qui avait soulevé de nombreuses protestations.