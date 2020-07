Le 21e Rendez-vous du Carnet de Voyage reporté à 2021

En raison de l'épidémie de coronavirus, le 21e Rendez-vous du carnet de Voyage qui devait avoir lieu du 13 au 15 novembre à Polydôme est annulé et reporté à 2021. En attendant, plusieurs animations auront lieu dans le centre-ville de Clermont-Ferrand.

Le Rendez-vous du carnet de Voyage rassemble chaque année à Clermont-Ferrand une centaine de carnettistes français et étrangers venus exposer leurs carnets de voyage et rencontrer le public. Mais à cause de la crise sanitaire, l'association organisatrice "Il Faut Aller Voir" reporte l'événement à 2021.

En attendant, plusieurs animations auront lieu le week-end du 14 novembre dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Les organisateurs construisent même une programmation annuelle jusqu'au 22e rendez-vous l'année prochaine. Des rencontres, des ateliers et des projections de films devraient être prévus.

Le Rendez-vous du carnet de Voyage donnera plus de détails sur ses animations dès la fin de l'été sur les réseaux sociaux et leur site internet.