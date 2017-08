Le 28è festival du film britannique de Dinard dévoile sa bande annonce

Le 28è festival du film britannique de Dinard aura lieu du 27 septembre au 1er octobre 2017 avec France Bleu Armorique. Il sera présidé par la réalisatrice et actrice Nicole Garcia. L'équipe du festival vient de dévoiler sa bande-annonce cocasse.

Ce sera un évènement France Bleu Armorique. Le 28è festival du film britannique de Dinard se tiendra au palais des festivals du 27 septembre au 1er octobre 2017. Nicole Garcia, réalisatrice et actrice, présidera le jury dont tous les membres seront connus prochainement. Il se déroulera au palais des Arts et dans plusieurs salles de stations balnéaires bretonnes. Créé en 1989, la manifestation fait découvrir aux cinéphiles français une large palette du cinéma britannique contemporain. De grands noms du 7è Art se sont rendus à Dinard à l'occasion du festival, Jean Rochefort, Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Ben Kingsley, Hugh Grant, Charlotte Rampling, Roger Moore ou encore Daniel Craig pour ne citer que quelques personnalités du cinéma.

Le festival lance cette année un concours photo sur Instagram sur le thème « Et vous, le thé, vous le buvez comment ? ». Le principe: se glisser dans la peau du personnage que vous voyez sur la bande annonce et garder certains éléments de l’affiche tels que la posture du personnage, la présence d’une tasse de thé et de sa soucoupe. Les participants ont jusqu'au 17 septembre 2017, pour immortaliser et partager leur instant thé.

La bande annonce a été réalisée par un jeune metteur en scène prometteur Paul Marques Duarte. L'humour "so british" et l'originalité sont au rendez-vous.

A voir : le site du 28è festival de Dinard