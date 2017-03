Le 2e Salon Auto Moto Rétro s'ouvre ce vendredi à Dijon

Amateurs de vintage, amoureux de vieilles voitures, vous allez en prendre plein les yeux : le 2e Salon Auto Moto Rétro ouvre ses portes ce vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche 2 avril, 19 heures.

Porsche, Ferrarri, Solex, Chevrolet, Mustang., que de belles voitures, mais vintage, sil vous plaît ! Le Salon auto moto rétro ouvre ses portes ce vendredi au Parc Expo de Dijon. Amateur de belles voitures, de jolis deux roues, anciens, donc, vous allez en prendre plein les mirettes.

400 véhicules exposés

400 véhicules sont exposés par une quarantaine de clubs automobiles, mais aussi par des collectionneurs privés et une soixantaine de professionnels du secteur. Des années 30, à l'avant guerre en passant par les années 60 et 80, de très nombreux modèles seront exposés.

Avec mes 4 voitures, je suis comme un gosse

Jean-Michel Marin devant une des voitures de son stand © Radio France - Soizic Bour

Et il n'y a pas que les professionnels qui apprécient le salon, les collectionneurs y viennent très nombreux - l'an dernier, 18 000 visiteurs se sont pressés au salon -, comme Jean-Michel Marin, passionné de vieilles automobiles depuis son plus jeune âge. Cet ancien gendarme, aujourd'hui à la retraite, est président de l'association "Les Vieilles Caisses de Grevey", et expose 15 véhicules sur son stand.