Le 35e Festival du film court de Brest se déroulera sur internet

A douze jours de la soirée d'ouverture, l'annonce mercredi soir d'un nouveau confinement a semé la consternation dans les locaux de Côte Ouest, l'association qui organise le Festival européen du Film court de Brest. La 35e édition n'aura pas lieu au Quartz mais sur internet. 400 professionnels étaient attendus à Brest pendant six jours.

Plan B

"C'est un coup dur, on a travaillé toute l'année pour un tel événement, reconnaît Fabienne Wipf, la directrice. Il y a encore une semaine, on ne s'attendait pas à un confinement, personne n'y croyait." Mais les organisateurs sont toujours restés prudents, et le plan B d'une édition entièrement numérique avait été préparé.

Pour "se faire une toile" dans le cadre du festival, il faudra donc se rendre sur la toile. C'est sur la plateforme nantaise Kinow que les spectateurs seront invités à découvrir les différentes sélections de court-métrages en compétition entre le 10 et le 22 novembre. Il y aura une tarification à la séance, ou pour la totalité du programme. Plus de 90% des réalisateurs ont accepté exceptionnellement que leur film soit visible en ligne. "Sans ça, certaines œuvres ne seraient tout simplement jamais vues par personne" explique Fabienne Wipf. Qui espère que des cinéphiles de toute la France et même d'ailleurs n'hésiteront pas à suivre le festival.

La remise des prix en visio ?

Les programmes jeune public pour les scolaires ont été maintenus, et seront disponibles également en ligne. D'autres contenus, hors compétition, seront proposés sur la plateforme UniversCiné. Les organisateurs espèrent pouvoir organiser une cérémonie de remise des prix en direct par visioconférence, le 14 novembre. En revanche, pas de mode virtuel pour l'exposition dédiée à l'artiste canadienne Kourtney Roy, puisqu'elle se poursuit jusqu'au 27 février.

Des milliers de programmes, tracts et affiches resteront dans les cartons. © Radio France - Nicolas Olivier

Le festival du Film court de Brest avait enregistré 30.000 entrées l'an dernier. "Vu le délai super court, on ne se fixe pas d'objectif, avoue la directrice. On espère que les gens vont être solidaires, vont comprendre, vont soutenir l'événement. Mais évidemment ça aura un impact très important, et pas seulement cette année. Comment on va se relever de ça, en 2021, en 2022 ? Ça va être difficile."