Le 46ème marché céramique de Bussière-Badil du 18 au 21 mai 2023

L’association Quatre à Quatre organise du 18 au 21 mai 2023 la 46ème édition du marché céramique de Bussière-Badil . Cette année l’église romane de Bussière-Badil accueille le céramiste Patrick Rollet « qui danse sur deux pistes » avec ses créations peuplées d’émaux picturaux et de sculptures d’inspiration millénaire. On découvre aussi l’immense sculpture contemporaine du céramiste Mathieu Duval qui propose une démonstration de sculpture « Le ballet des lignes et des gestes ».

Marche céramique de Bussiere Exposition dans l'église de Bussière Badil lors du marché céramique - Loïc Gaignard

Les potiers dialoguent avec la matière tel que le grès, la porcelaine et la faïence. Présence de 45 céramistes .

Durant les 4 jours des ateliers modelage sont présentés par les élèves du lycée des Métiers du design et des arts appliqués de La Souterraine. Présence de la librairie Terre d’Aligre pour de nombreux livres sur le thème de la céramique.

Le stand de Coralie Seigneur qui a gagné le concours du vote du public en 2022 au marché céramique de Bussière Badil - LoÏc Gaignard

Nombreuse autres animations sur les 4 jours.

Dimanche 21 mai 2023 à partir de 18h00, remise du prix du public.