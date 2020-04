Le Festival international du film d'animation d'Annecy est annulé

Le Festival et Marché international du film d’animation d’Annecy (Mifa) ne fera donc pas exception. Comme de nombreux événements culturels, il est annulé à cause de l'épidémie de coronavirus.

Le Festival et Marché international du film d’animation d’Annecy (Mifa) ne fera donc pas exception. Comme de nombreux événements culturels, il est annulé à cause de l'épidémie de coronavirus.

Les organisateurs l'annoncent ce mardi avec "une immense déception". Pour cette édition 2020, c'est le 60e anniversaire du Festival qui devait se dérouler sur les bords du lac d'Annecy en juin prochain en présence par exemple du réalisateur américain Wes Anderson (L’île aux chiens, Fantastic Mr. Fox).

Les organisateurs expliquant que la situation internationale oblige aujourd'hui à "agir avec lucidité et responsabilité. Et ainsi témoigner notre respect et notre profonde reconnaissance au travail des personnels soignants".

Prochaine édition en 2021, avec l'Afrique à l'honneur

L'an dernier le Japon était à l'honneur, près de 500 films ont été projetés pour les 115.000 spectateurs venus sur une semaine au MIFA.

Il n'y aura pas de report de ce 60e anniversaire, trop compliqué à organiser. Un projet de version d’Annecy 2020 en ligne est en réflexion et permettrait un accès aux œuvres, ainsi qu’à du contenu exclusif et inédit dont la sélection officielle sera annoncée ce 15 avril.

Le prochain Mifa est annoncé du 14 au 19 juin 2021 pour célébrer l’animation africaine.