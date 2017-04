Le 9e festival international du film policier bat son plein à Beaune

La 9e édition du festival international du film policier s'est ouverte à Beaune depuis ce jeudi soir, et il continue jusqu'à dimanche. Films - policiers évidemment -, mais aussi conférences, tables rondes et même défilé de voitures de police américaines vous y attendent.

Vous aimez le cinéma ? Vous aimez les polars ? Le festival international du film policier de Beaune est fait pour vous. La 9e édition bat son plein depuis ce jeudi et se termine ce dimanche avec le fameux palmarès.

Stars, paillettes et Corée du Sud

La "lecçon de cinéma" de Park Chan Wook © Radio France - Soizic Bour

Le festival est présidé par Park Chan Wook, un réalisateur coréen qui a reçu le Grand Prix au festival de Cannes en 2004 pour son film "Old Boy". Le réalisateur a même donné une "leçon de cinéma" à ses fans mais aussi aux curieux, ce samedi après-midi. Il y a des films évidemment, et du beau monde aussi, qui dit tapis rouge dit stars : Audrey Fleurot, Eric Elmosino ou encore la chanteuse Zazie étaient de la partie ce jeudi soir.

Je la reconnais, c'est la voiture de Starsky et Hutch !

En plus des nombreuses séances quotidiennes pour voir les films en compétition, il y a aussi tout le côté "off", des conférences, des dédicaces, des ateliers, des débats et des tables rondes, mais aussi, un défilé de voitures de police tout droit sorties des séries télé.

De véritables voitures de la police de New-York. © Radio France - Soizic Bour

Anne-Marie a retrouvé les souvenirs de son enfance devant la voiture de Starsky et Hutch, une Grand Torino rouge "reconnaissable entre mille". "Je me suis revue regarder la série avec mon papa, quand j'étais petite", explique-t-elle.