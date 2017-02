Le 9eme festival international du film policier de Beaune va rendre hommage au Sud Coréen Park Chan-Wook

A un peu plus d'un mois de son coup d'envoi, le 9eme festival Internation du Film policier de Beaune se dévoile petit à petit. Son organisation vient d'annoncer le nom du lauréat du prix Chabrol et celui à qui cette neuivième édition rendra hommage.

Le Festival du film policier de Beaune se déroulera du 29 mars au 2 avril. Il reste donc encore un peu plus d'un mois mais déjà on s'active du côté de l'organisation. Et comme tout film policier qui se respecte, voici quelques nouveaux indices dévoilés avant le lever de rideau.

Le prix Claude-Chabrol pour "Diamant noir" d'Arthur Harari

Créé en 2011, suite à la disparition du réalisateur Claude Chabrol, le Prix Claude-Chabrol récompense chaque année un film français sorti dans l’année écoulée dont les qualités cinématographiques font honneur au genre policier, en hommage à celui qui fut le « Président à vie » du Festival du Film Policier de Cognac et, naturellement, le premier Président du Jury du Festival International du Film Policier de Beaune. Cette année, c'est le film "Diamant noir" du réalisateur français qui a le privilège d'avoir été choisi.

Le réalisateur Français Arthur Harari (au premier plan) lors du festival Premiers Plans à Angers © Maxppp - Josselin Clair

Le Prix Claude-Chabrol sera remis lors de la cérémonie d’ouverture, en présence de l’équipe du film lauréat.

Hommage au Sud Coréen Park Chan Wook

Le festival va également rendre hommage pour cette 9eme édition au réalisateur, scénariste et producteur Sud Coréen Park Chan-Wook, qui viendra spécialement à Beaune. Sa carrière est ponctuée de prix. Il a ainsi déjà reçu le Grand prix du festival de Cannes en 2004 pour son film "Old Boy" ou encore le Prix du Jury au Festival de Cannes pour "Thirst, ceci est mon sang" cinq ans plus tard. Park Chan Wook s'en montre d'ors et déjà reconnaissant.

Park Chan-wook © Maxppp - Hubert Boesl

"J'ai un très bon souvenir du Festival du Film Policier de Cognac. Donc je suis impatient de découvrir le Festival International du Film Policier de Beaune qui semble poursuivre dans le même esprit. Un festival du film policier en France, le pays d'origine de Claude Chabrol, ne peut être qu'exceptionnel !" Park Chan-wook