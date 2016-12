Le Air Bubble Foot débarque dans les Landes

Deux Landais de 23 et 24 ans créent leur société de Air Bubble. Le concept : des grosses bulles en plastique vous protègent quand vous jouez au foot entre copains. Gros tampons et rigolade

Vous en avez peut-être déjà vu ou même testé l'été dernier : les Air Bubble sont en train de s'imposer comme un des nouveaux loisirs de groupe à la mode.

L'idée ? Vous enfilez une grosse bulle en plastique comme un sac à dos, et ainsi arnaché, vous partez tamponner vos adversaires en essayant de leur piquer le ballon.

A chaque choc, vous êtes projeté en l'air, vous roulez comme une grosse boule, sur le dos ou sur le ventre, sans vous faire mal (il paraît...). Le mieux c'est encore de voir à quoi ça ressemble :

Deux Landais de 23 et 24 ans de Candresse et saint-Aubin créent leur propre société baptisé Air Bubble. Après une étude de marché auprès des campings landais ils sont convaincus de leur futur succès. Nicolas Catlas explique : "C'est un mix entre le football et le rugby, c'est une activité ludique et conviviale. On a constaté une demande en pleine expansion".

Autant vous le dire tout de suite, on a testé, et c'est physique ! Le rythme cardiaque monte très vite et il vaut mieux avoir des adversaires de son niveau...

Le Air Bubble foot peut être pratiqué par des enfants pour des anniversaires par exemple, mais aussi par les adultes pour des enterrements de vie de garçon/jeune fille, des séminaires d'entreprises, ou des juste pour rigoler entre copains.