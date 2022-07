Le bal des pompiers signe son grand retour à Chauvigny

C'est le jour-J ce mercredi 13 juillet pour le bal des pompiers de Chauvigny (Vienne). Après deux années d'interruption à cause de la Covid-19, cette fête traditionnelle, dont l'entrée est gratuite, signe son grand retour à la caserne à partir de 19h30. Les sapeurs pompiers, tous volontaires, espèrent partager ce moment convivial avec le plus grand nombre selon le lieutenant Martin : "L'idée est de nous faire connaitre autrement que sur les lieux d'interventions et de rencontrer les habitants mais aussi de faire naitre des vocations et peut être attirer des nouveaux pompiers".

Pour cette fête, les soldats du feu ont vu les choses en grand. Plusieurs dizaines de bouteilles de champagne et 400 litres de bière sont prévus. Pour le repas, un prestataire viendra faire griller un cochon à la broche et des burgers seront aussi cuisinés. La fête durera jusqu'à 2 heures du matin avec le groupe musical "les 4 gens" qui viendra mettre l'ambiance. Le groupe sera suivi par DJ Fred en fin de soirée.

Des verres ont spécialement été conçus pour le bal - Pompier de Chauvigny

Même si le bal va monopoliser un grand nombre de pompiers, les secours seront quand même assurés en cas de besoin sur Chauvigny et les communes voisines.