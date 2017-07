Le bal des pompiers, une tradition qui perdure dans les Landes

C'est une tradition du 14 juillet ! Sur le week-end, pas moins de sept bals sont organisés dans les Landes. Ce vendredi notamment, la jeune caserne de Saint-Perdon organise son premier bal depuis l'ouverture de la caserne il y a trois ans.

C'est la dernière caserne de pompiers construite dans les Landes. Les sapeurs pompiers volontaires de Saint-Perdon, à quelques kilomètres de Mont-de-Marsan, ont décidé d'organiser leur premier bal en ce jour de Fête Nationale. "Tous les ans, depuis qu'on fait la tournée des calendriers les gens réclamaient ce bal des pompiers" explique Damien Genon, le président de l'Amicale des sapeurs pompiers de Saint-Perdon. "C'est un moment festif pour tous les gens que nous sommes amenés à rencontrer tous les jours. Leur montrer que malgré tout ce qu'on fait toute l'année, et des fois c'est pas gai, on arrive à se réunir" rajoute le vice-président, Bernard Rodriguez.

Le bal des pompiers c'est pas ringard

A Saint-Perdon, les habitants rencontrés semblent ravis de ce premier bal des pompiers : "Ils font plusieurs sorties par semaine, en espérant qu'ils aient bien du monde" résume un retraité. Ce vendredi soir, il y aura des jeunes venus pour faire la fête... et des moins jeunes, mais pas question de parler de ringardise ! "Des bals des pompiers font dans la tradition, avec bal musette et autres... Mais nous, on vise un public plus large et c'est pour ça qu'on commence avec un apéro et de la musique pour les familles, et dans la soirée on vise un public plus jeune" résume Bernard Rodriguez : "C'est le bal des pompiers du 21e siècle!"

En revanche, ce premier bal des pompiers de Saint-Perdon ne se déroulera pas dans la caserne, comme le veut la tradition. Pour une première, les organisateurs ontpréféré la salle polyvalente de la commune, mais pourquoi pas un jour dans la caserne, avec l'autorisation de la hiérarchie.

L'Amicale des sapeurs pompiers de Saint-Perdon travaille depuis près d'un an sur ce projet, qui avoisine les 2.000 à 3.000 euros de budget. Une somme importante quand on sait que l'Amicale vit essentiellement de la vente des calendriers, de dons et de quelques manifestations. Pour l'occasion, et pour marquer le coup, des gobelets "éco-cup" ont été édités à l'effigie des pompiers. Une édition collector !

Tous les bals des pompiers dans les Landes