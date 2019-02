Le bal du Chat noir : ouverture de la saison 2019 du Carnaval de Dunkerque

Dunkerque, France

Tous les ans le bal du Chat noir est un des moments clés du carnaval de Dunkerque. Même si quelques bandes et bals ont eu lieu, le bal du Chat noir est considéré par tous comme l'ouverture officielle de la saison carnavalesque.

Pour cette soirée, plus de trois cent bénévoles s'activent. Les 10 000 participants viennent de toute la France, voire même des pays voisins. Et aucun d'entre eux n'imagine rater ce moment.

Le saviez-vous ?

C'est l'association des Quat'z'arts, une association philanthropique, qui organise ce bal depuis 1921 ! Il ouvre la saison du carnaval depuis 1986 au Kursaal.

Les fonds récoltés au cours de la soirée permettent d'aider des associations dans le domaine du sport, du scolaire ou du handicap.

L'association des Quat'z'arts © Radio France - Véronique Houdan