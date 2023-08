Le Baladeur France Bleu Creuse teste la vie de château

Et si vous étiez châtelain ! voici la proposition que France Bleu Creuse vous propose. Tester la vie de château à Boussac. superbe demeure du 15ème siècle. C’est le Maréchal Jean 1er de Brosse, compagnon de Jeanne d’Arc qui le reconstruisit vers 1400. On peut voir ses armoiries sur la porte principale.

Un château qui connu de nombreux propriétaires avec des destins plus ou moins funestes et des histoires plus ou moins réjouissantes comme cette histoire : au cours du mariage de Charles de Luxembourg (1527-1553) et de Claudine de Foix (1525-1549), le 14 janvier 1548, les balustrades extérieures se sont écroulées sous le poids des spectateurs qui regardaient un carrousel dans la cour. Il y eut un nombre considérable de victimes.

Ce château fut lieu de vie, mais aussi, siège de la Sous-Préfecture (la plus petite de France), gendarmerie.. autant dire que ces murs ont eu 1001 vies.

Le château vue de l'allée © Radio France - Thibault ALPHONSE

Autre propriétaire renommée qui a vécu dans ce château, George Sand qui y resta plus de 30 ans. Elle y écrit même "Jeanne" un roman champêtre en 1844.

George Sand - Nadar - 1864

Depuis 1965, le château appartient à la famille Blondeau et Bernadette nous explique que la vie de château n'est pas une partie de plaisir

Le parc du château de Boussac © Radio France - Thibault ALPHONSE

Un château que vous pouvez visiter avec ses 30 pièces, son parc et son histoire.

