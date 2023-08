Le baladeur France Bleu teste l'univers incroyable et surprenant de la "Cité des insectes" de Nedde

L'incontournable du limousin, la "Cité des Insectes", un musée, un vivarium et jardins dans un cadre préservé. Ce musée révèle le monde fascinant et méconnu des insectes lors de visites surprenantes. La mission de la cité est de sensibiliser et d'éveiller au monde des insectes.

La "Cité des Insectes" présente des élevages de phasmes, coléoptères, mantes religieuses, blattes et mille-pattes © Radio France - Bernard Adam

Le vivarium de la "Cité des Insectes" présente ses élevages d'une douzaine d'espèces européennes et exotiques. Vous y trouverez deux fourmilières sous vitrine. Egalement vous pourrez observer les fourmis au travail et aussi découvrir des élevages de phasmes, coléoptères, mantes religieuses, blattes et mille-pattes.

Des chenilles étonnantes © Radio France - Bernard Adam

Créée en 1994, la "Cité des Insectes" propose une découverte du monde des petites bêtes à six pattes grâce à différentes approches. Exploration du milieu d'évolution des insectes et leur rapport à l'homme et à leur environnement. La collection entomologique regroupe quelques 15 000 spécimens d'insectes du monde entier, des coléoptères, carabes, papillons, libellules, phasmes.

Régine Elliott fait goûter un criquet à notre baladeur Bernard Adam © Radio France - Bernard Adam

Impossible de quitter le musée sans passer par la dégustation d'insectes pour surprendre famille et amis avec des insectes à croquer pour votre apéritif !

La "Cité des Insectes"

588 Impasse de Chaud à Nedde

Contact : 05 55 04 02 55