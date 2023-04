Le balisage de la randonnée des falaises de l'Escalette de nouveau effacé

Les balises, ce sont ces petits traits de couleurs - souvent rouges, blancs ou jaunes - sur les rochers ou les troncs d'arbres, qui permettent de savoir où aller lors des randonnées pédestres. Ce balisage du sentier des falaises de l'Escalette a été effacé au niveau de Pégairolles (Hérault), sur un tronçon de sept kilomètres, a appris ce vendredi 28 avril 2023 France Bleu Hérault, confirmant une information de Midi Libre .

Cet acte de vandalisme peut s'avérer dangereux. "On est sur les affleurements du causse du Larzac. Il y a quand même des passages délicats, car on frôle les falaises", explique François Bou de la fédération française de randonnée pédestre dans l'Hérault. "On n'est pas à l'abri que les randonneurs s'égarent, se retrouvent en bord de falaise, passent la nuit, avec l'angoisse et le stress que ça peut générer. Et là, on est obligé de déclencher des secours. Il peut y avoir un accident grave."

Et ce n'est pas la première fois que cette randonnée est la cible de vandalisme. Déjà l'année dernière, l'itinéraire avait été fermé plusieurs mois à cause de ces balises effacées. La fédération française de randonnée pédestre dans l'Hérault ne va pour l'instant pas remettre de balisage, et déconseille aux randonneurs de s'y aventurer. "Les collectivités sont en train de regarder auprès des propriétaires riverains et des habitants du village pour mener l'enquête, et essayer de trouver une solution. Car on ne veut pas abandonner le secteur. C'est un site exceptionnel et qui mérite que la communauté des randonneurs puisse cheminer en toute sérénité et sécurité", développe François Bou.