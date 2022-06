Le Ballon d'Alsace se pare aux couleurs des 100 ans du Territoire de Belfort grâce au land artiste Saype

Casquette noire visée sur la tête, t-shirt avec au dos son œuvre la plus connue - ces deux mains qui se tiennent par les poignets en signe de solidarité. Et dans ses mains à lui justement, un très long tuyau pour arroser l'herbe du Ballon d'Alsace avec une peinture créée spécialement pour disparaître avec la repousse de l'herbe.

Saype, accompagné de ses grands-parents - ses plus grand fans - représente les 100 ans du Territoire de Belfort à sa façon.

Une œuvre par un Terrifortain pour les Terrifortains

Saype est un artiste 100% Belfortain mais depuis quelques années, il parcourt le monde pour réaliser ses œuvres géantes : il est allé en Italie très récemment pour la Biennale de Venise, son prochain voyage est au Brésil ...

Mais il est revenu à la demande du département pour marquer les 100 ans du Territoire de Belfort.

"Je suis à la maison, ça me fait du bien. Et puis je connais super bien le Ballon d'Alsace, c'est là que j'ai appris à skier, je faisais des randos ..." se rappelle-t-il, le regard pétillant. Ce n'est pas sa première œuvre à la maison, il avait déjà peint il y a quatre ans aux Eurockéennes et à la Citadelle de Belfort.

"Là c'est bien que l'œuvre soit placée au Ballon d'Alsace, parce que quand on parle du Territoire, on se focalise trop sur Belfort alors qu'il y a plein d'autres choses ! Et d'ici je vois le bout du département en travaillant, c'est génial !"

Son œuvre regroupe 4 grands symboles du Territoire, dont la musique, mais on ne les citera pas ici pour un effet de surprise en les découvrant vendredi matin à l'inauguration.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une création écoresponsable et éphémère

L'œuvre de 5.000 mètres carrés, située entre les statues de la Vierge et de Jeanne d'Arc est réalisée avec une peinture spéciale concoctée par Saype et ses assistants, ses amis d'enfance du coin aussi.

Elle est à base de charbon et de craie, ne dégrade pas les sols et disparaît non pas avec l'effet de l'eau, mais la repousse de l'herbe.

"Le Ballon d'Alsace est classée, il y a des parties Natura 2.000. Ma démarche vise à être en harmonie avec le lieu, sans trop affecter la nature."

La peinture va donc disparaître d'ici dix à 15 jours. "Elle sera visible pour l'étape du Tour de France masculin le 8 juillet, se réjouit Florian Bouquet, le président du Département. Elle sera vue dans le monde entier et comme ça tout le monde pourra découvrir l'âme du Territoire."

Saype en plein travail. L'œuvre a mis trois jours à être réalisée. © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

La Patrouille de France en invitée d'honneur

Pour couronner les festivités du vendredi 24 juin, Florian Bouquet a demandé à la Patrouille de France de passer au-dessus du département. "Les avions feront un passage vers 10h30 avec les fumigènes bleu, blanc, rouge comme pour le 14 juillet à Paris."

Ils ne feront qu'un passage, ça ira donc très vite. "Le rectorat fera en sorte que les enfants soient dans les cours d'école pour la voir passer!"

Un évènement pas très écologique mais qui marque l'histoire militaire du département, ce qui tient à cœur à son Président.

Le rendez-vous est donc pris au Ballon d'Alsace à 10h30 vendredi 24 juin.