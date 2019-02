Le bar "Novick's Stadium" à Rouen, repaire des amoureux du sport

On y diffuse du foot, du tennis, du rubgy ... Et on y fait même de la boxe ! Le Novick's Stadium peut accueillir jusqu'à 600 personnes.

Rouen, France

Une fois passée l'entrée et ses néons fluos, on atterrit dans un vaste bar, a priori normal. Mais un rapide coup d’œil à la ronde permet de vite comprendre que le "Novick's Stadium", ouvert depuis quatre mois sur les quais de Seine à Rouen (Seine-Maritime), est un lieu de rendez-vous incontournable pour ceux et celles qui aiment le sport. Et qui aiment le partager autour d'un verre : un ring de boxe, de nombreuses références à divers sports sur les murs de l'établissement, et surtout une tribune d'environ 80 places qui fait face à un écran géant !

Carton plein pour la Ligue des Champions

Et ce mardi 12 février au soir, il faudra se serrer dans les tribunes mais aussi dans l'établissement entier, qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Le personnel attend une affiche de haut rang à partir de 21h : le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, qui voit s'affronter le Paris-Saint-Germain et les Anglais de Manchester United.

Un rendez-vous qui s'annonce déjà particulier pour le gérant du bar, Olivier Gervais : "Des gens ont appelé il y a un mois et demi pour réserver leur place dans les gradins", sourit-il. "Ça risque d'être plein, et dans ces cas-là, on a une ambiance de stade !"

Près de 80 places face à un écran géant : on y diffuse du tennis, du foot, du rugby ... Pas de jaloux. © Radio France - Simon de Faucompret

Confirmation de Thomas, 22 ans, serveur au "Novick's Stadium" depuis l'ouverture, en octobre dernier. "On a _les ultras normands du PSG qui viennent dans les gradins_, avec leurs drapeaux et leurs tambours ! Ça met une super ambiance." Et pendant ce temps-là, de l'autre côté du bar ... "C'est souvent le rush dans ces moments-là", avoue-t-il. "On court pas mal, mais c'est sympa, on s'amuse en même temps !"

Un ring de boxe au milieu de tables de bar ... Inhabituel ! Mais pas ici : des galas de boxe sont organisés environ une fois par mois. © Radio France - Simon de Faucompret

Pas de jaloux !

Même si le foot et la Ligue des Champions attirent beaucoup de visiteurs ("surtout quand un club français joue", glisse le gérant), on s'intéresse à de nombreux sports ici. "On diffuse aussi les hockeyeurs rouennais, les Dragons", précise Thomas. "On n'oublie pas le basket, avec le Rouen Métropole Basket, ni le rugby avec le Tournoi des Six Nations en ce moment."

C'est d'ailleurs ce qui plaît aux habitués. Chris vient ici deux à trois fois par semaine alors que, de son propre aveu, il n'est pas "un grand sportif". Pourtant, il trouve le concept "juste génial" : "Tout le monde y trouve son compte !" assure-t-il. Il aime particulièrement les galas de boxe, organisés une fois par mois sur le ring du bar. "Pour la première fois, ça permet à tout le monde d'avoir accès à ce genre de rencontre sportive atypique."

Des jeux pour les moins sportifs

Et si, d'aventures, on n'aime pas le sport, pas du tout ? C'est le cas de Laëtitia, qui passait dans le coin avec sa fille en bas âge. Et pourtant, elle se retrouve dans une autre partie du bar, qui propose des tables à thème et des jeux de société. "On a joué aux petits chevaux tout à l'heure, et là on se fait une petite partie de dames", détaille-t-elle.

Un coin entier du bar est réservé à d'autres occupations moins sportives : billard mais aussi jeux de société, comme les échecs ou les dames. © Radio France - Simon de Faucompret

De quoi attirer tous les publics et tous les âges ici, dans ce bar sur les quais de Seine. "Je trouve ça pas mal", continue la directrice d'école. "Ça permet de faire un petit tour en famille dans un bar, et d'y trouver une occupation originale !"