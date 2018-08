Sète, France

La ville de Sète pleure l'un de ses champions. Le jouteur Louis Molle est décédé ce lundi, à 71 ans. Il avait tenu la barre de la barque bleue, "Lo Quartier naut" pendant 40 ans, avant d'arrêter sa carrière en 2012.

Le maire de Sète, François Commeinhes, a rendu hommage à "une figure incontournable de la Ville de Sète et de son quartier qu’il chérissait tant, et qu’il a défendu corps et âme tout au long de sa vie, avec sa bonhommie légendaire, ses bons mots et son rire communicatif."