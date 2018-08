Wingles, France

Il y a quelques semaines, Benjamin Pavard rentrait à Jeumont (Nord) en héros. Mais il n'y a pas que le foot dans la vie. Et ce jeudi 2 août c'est un basketteur de retour sur ses terres qui a reçu un accueil chaleureux. Le joueur de l'équipe de France, Nando de Colo, était à Wingles pour inaugurer une salle de basket à son nom.

Nando de Colo en compagnie des jeunes joueurs du club de basket de Wingles © Radio France - Boris Loumagne

"Un honneur"

Le natif de Sainte-Catherine, près d'Arras, s'est dit "très flatté" de donner son nom à la salle de basket : "C'est un honneur ! J'ai déjà eu cet honneur il y a six ans à Arras, avec une salle à mon nom. Cela prouve que ce que je fais compte. Et ça me fait plaisir de laisser une empreinte."

Les enfants du club ont pu échanger quelques passes avec Nando de Colo © Radio France - Boris Loumagne

Le show Nando

Nando de Colo, qui évolue en ce moment au CSK Moscou, a réalisé quelques gestes techniques qui ont émerveillé les jeunes joueurs du club de Wingles. Il s'est ensuite prêté à une séance de dédicaces.