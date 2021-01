Le bassin nordique de la piscine de la Ganterie à Poitiers rouvre au public

Une bonne nouvelle pour les nageurs amateurs. Ils vont pouvoir faire des longueurs dans le bassin extérieur de la piscine de la Ganterie à Poitiers. Il peut accueillir du public depuis ce samedi 23 janvier. Pour ouvrir de nouveau, les équipes ont mis en place un protocole sanitaire draconien pour accéder au bassin. Il faut s'inscrire ici ou appeler le 05.49.30.20.00 pour réserver un créneau et venir nager.

Si les sportifs de haut niveau, les scolaires et les personnes bénéficiant d'un dispositif sport-santé pouvaient encore venir à la piscine, ce n'était pas le cas des nageurs occasionnels. Maintenant, des créneaux d'une heure quinze leur sont réservés dans la semaine. Les réservations sont nomminatives et elles ferment une heure avant le début.

Les mardis et jeudi de 12 h à 13 h 15.

Les mercredis de 10 h à 11 h 15 et de 11 h 45 à 13 h.

Les samedis et dimanches de 10 h à 11h 15, de 11 h 45 à 13 h, de 14 h à 15 h 15 et de 15 h 45 à 17 h.

Des gestes barrières pour éviter les contaminations

La direction de la piscine l'assure : tout a été mis en oeuvre pour éviter les contaminations. Il y a une jauge entre 50 et 100 places par créneau, il faut montrer le mail de réservation pour entrer. Dans le batiment, il faut porter le masque et se laver les mains. Il n'y a plus de casier, il faut poser ses affaires à côté du bassin. Il y a du désinfectant et des lingettes à côté de chaque cabine pour se changer. Les douches sont nettoyées après chaque vague d'arrivée de baigneurs et les toilettes toutes les dix minutes.

Une fois dans l'eau il ne devrait pas y avoir de risque. "Les gens sont dans une ambiance chlorée, notamment dans le bassin et donc le chlore est un excellent virucide et donc il n'y a aucun danger pour les nageurs", explique René Pintureau, le directeur des installations sportives de la communauté urbaine de Poitiers. Les maitres-nageurs font respecter le protocole et les baigneurs s'y plient facilement, contents de pouvoir revenir. Ce protocole a été validé par l'agence régionale de santé.

Une réouverture appréciée

Ce week-end, plus de 350 personnes sont venues faire des longueurs. Le dimanche matin, les 4° à l'extérieur ont largement été compensés par les 28° de l'eau pour les courageux venus piquer une tête. "Ça nous manquait. C'est quelque chose qui est très agréable, surtout avec un bassin extérieur. Il fait froid à l'extérieur, il fait chaud à l'intérieur, c'est très agréable", s'enthousiasme Frédéric après un aller-retour de bassin.

Pour certains nageurs, être dans l'eau, c'est aussi retrouver une certaine liberté. "C'est fantastique de pouvoir refaire un peu d'activité, de se sentir libre, de vider sa tête et de reprendre une activité physique", témoigne Nathalie. Tous les nageurs l'affirment : ils continueront de venir tant que la situation sanitaire le permet.