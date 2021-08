La frégate L'Hermione arrive au port de Bayonne, des visites seront prévues

C'est un fameux trois mâts qui arrive dans le port de Bayonne le 20 septembre. Dans la cale sèche (ou forme de radoub) du port de Bayonne, arrive L'Hermione, un bateau-réplique de la frégate de Lafayette, lorsqu'il était allé aider les tous jeunes États-Unis à se battre contre l'Angleterre en 1780. Cet Hermione là n'a été achevée qu'en 2014 à Rochefort, son port d'attache en Charente Maritime après 17 ans de construction.

En fonction des marées, l'Hermione arrivera dans l'Adour autour du 20 septembre. Et si la cale sèche de Bayonne a été choisie, c'est parce qu'elle vient d'être refaite, mais aussi parce qu'il n'y avait plus de forme de radoub disponible à La Rochelle, où le bateau à ses habitudes pour faire ce contrôle technique.

"On souhaitait vraiment garder une emprise sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine," explique Émilie Beau, la directrice générale de l'association Hermione Lafayette. On est très ravis d'avoir l'enthousiasme du Pays Basque. Ne serait-ce qu'à l'annonce de notre arrivée, on le sent". Un évènement exceptionnel parce que c'est la première fois qu'elle passera par Bayonne, après un passage au Pays Basque en 2018, où elle avait mouillé à Saint-Jean-de-Luz et à Pasaia.

L'Hermione lors de son escale au port de Pasaia (Pasajes). © Radio France - Andde Irosbehere

Là, la frégate restera donc beaucoup plus longtemps. Impossible de dire combien, cela dépendra de l'étendue des travaux, qui seront évalués par les équipes de l'Hermione une fois le bateau sorti de l'eau. Des dégradations ont déjà été découvertes sur la coque, à "l'arrière bâbord" de la frégate. Les dégâts s'étendent sur cinquante centimètres par cinquante centimètres.

Un gros défi

Une occasion pour les employés du port bayonnais de montrer leur savoir-faire. "C'est un gros défi pour nous. Parce que L'Hermione n'est pas n'importe quel bateau. C'est un bateau en bois, qui a un côté culturel et patrimonial qui est très important", explique Pascal Marty directeur du port à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est important de pouvoir accueillir ce bateau et de faire les travaux dans les meilleures conditions. C'est important aussi pour le territoire et les entreprises sur l'aspect économique, parce qu'on va montrer le savoir-faire qu'on a sur le Sud aquitain. Toutes les entreprises du territoire vont accompagner les travaux sur ce navire".

Comme ici en 2018 à Pasaia, des visites seront organisées. © Radio France - Andde Irosbehere

Bon pour les entreprises et bon pour le public aussi, dans une manière de le réconcilier avec son port, de lui montrer l'importance culturelle qu'il peut avoir. Mathieu Bergé, élu au conseil régional et président du conseil portuaire de Bayonne espère faire un "village d'artisans", accueillir les scolaire et le grand public sur le chantier mais aussi à bord.

Un évènement exceptionnel, là aussi, parce que c'est la première fois depuis la fin de la construction que le grand public pourra voir L'Hermione complétement hors de l'eau. Un enjeu aussi pour L'Hermione, qui se finance en grande partie grâce à ses visites. À Rochefort, la visite coûte 12,50 euros pour les adultes, neuf pour les enfants. Reste à fixer les dates à partir desquelles les visites vont pouvoir débuter. Cela dépendra de l'étendue des travaux à réaliser.