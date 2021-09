Le bateau-lavoir Saint-Yves à Laval sera-t-il rénové ? Le ministère de la Culture laisse traîner le dossier

Début juillet, le ministère de la Culture a rejeté le dossier mayennais. Dossier envoyé par la Fondation du Patrimoine pour être soutenu financièrement par la Mission Bern. Mais c'est non dit le ministère, et l'argumentaire est juridique. Le Saint-Yves est classé comme "objet mobilier", sauf que la mission Bern ne prend en charge que le patrimoine "immobilier". Un contre-temps agacant pour Michel Rosiaux, membre du collectif "Laval Sauvons le Bateau Lavoir" : "je suis têtu, je ne lâcherai rien jusqu'à ce qu'il soit rénové. C'est l'un des derniers bateaux-lavoirs en France et peut-être en Europe. Je suis petit-fils de lavandière et on se bouge pour toutes ces femmes qui travaillaient sur ces bateaux-lavoirs. C'est la mémoire de Laval, de la France. L'idée n'est pas d'en faire un musée, le restaurer, l'exploiter et en faire un atout de plus pour l'attractivité touristique du département de la Mayenne".

Le maire de Laval, président de l'agglomération et des parlementaires viennent donc de reprendre contact avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour le reclassement du bateau. Michel Rosiaux espère une réponse rapide, car pendant ce temps-là le Saint-Yves souffre sur son terrain vague. La municipalité s'engage d'ailleurs à réaliser quelques travaux en attendant. Et si le bateau-lavoir n'entre toujours pas dans le cadre de la mission Bern, il ne restera plus beaucoup d'espoir pour sa rénovation, à moins qu'un mécène privé se manifeste.