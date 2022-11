Le batteur de Deep Purple au BBC d'Hérouville Saint-Clair : à 74 ans, Ian Paice frappe encore

A un âge où d'autres batteurs ont disparu des radars depuis bien longtemps (John Bonham de Led Zeppelin décédé dès 1980, victime de ses excès, ou Bill Ward de Black Sabbath sur la touche depuis des années), Ian Paice n'a pas prévu de raccrocher les baguettes. Plus étonnant encore, celui qui est le seul membre de Deep Purple à n'avoir jamais quitté le groupe depuis 1968, a choisi de revisiter sa carrière avec, ce qui était au départ, un Tribute au Pourpre Profond.

D'entrée de jeu, le groupe met la salle du BBC dans sa poche avec "Highway Star", un classique sorti en 1972 et extrait du cultissime "Machine Head". Tout au long du set, le groupe pioche dans ses titres incontournables, de "Black Night" à "Space Truckin" en passant par "Lazy" et bien sûr "Smoke on the water", titre référentiel sur lequel tous les apprentis guitaristes fans de hard-rock se sont essayé un jour où l'autre. Mais Purpendicular en profite aussi pour revenir sur le passage de Ian Paice au sein de Whitesnake entre 1979 et 1982 avec "Ready an' willing" ou le somptueux "Ain't no love in the heart of the the city", sans oublier de ressortir quelques perles comme "Stormbringer", un titre que Deep Purple ne joue plus depuis - trop - longtemps.

Le groupe qui accompagne Ian Paice est solide, à l'image du bassiste anglais Nick Fyffe qui a officié par le passé aux côtés de Jamiroquaï ou du chanteur irlandais Robby Thomas Walsh dont la voix s'améliore au fil du concert pour atteindre des notes que Ian Gillan (Deep Purple) ne côtoie plus depuis des années. Impeccable, quoiqu'un peu trop discret à côté de la légende Ian Paice.

A la fin du concert, le batteur a la délicate attention de venir saluer le public au micro : "Merci d'être venus car sans vous, nous n'avons pas de raisons de jouer. Je me suis produit dans des stades, mais la réalité est ici, dans ces salles; comme là où j'ai commencé."

Au bout d'une heure et demi de concert et un rappel, les lumières du Big Band Café se rallument, on aurait bien prolongé le plaisir, "Child in time", par exemple, ne figure pas sur cette tournée. Mais ne boudons pas notre plaisir, c'est sans doute la dernière fois qu'il nous a été donné la possibilité d'approcher d'aussi près cette légende du rock.